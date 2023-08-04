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瑞銀證券孟磊：A股市場拐點已至

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
瑞銀證券認為，A股市場拐點已至。（新華網）
瑞銀證券認為，A股市場拐點已至。（新華網）

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊發表最新A股流動性觀察指出，7月政治局會議設定了更為積極的政策基調，政策發力有助於投資者信心從低位逐步修復，A股市場的拐點已至。

孟磊認為7月28日A股券商類股大幅上漲，引發部分投資者對於下半年行情的憧憬。至於下半年行情的可持續性如何，孟磊提到，半年A股市場難以呈現單邊上漲或者一蹴而就的情況，預計公募新發規模有望在未來一個季度內逐步回升，今年北向資金或將淨流入人民幣3,000億元。

市場風格正在切換，在房地產產業鏈中，孟磊看好需求穩健的家電和建材類股，保險類股將憑藉高beta屬性以及對「中特估」的敞口而跑贏市場。

與瑞銀報同樣抱持對A股樂觀還有高盛，證券時報報導，高盛分析師於7月26日認為，隨著政治局會議確定下半年經濟政策基調，大陸市場的「政策底」已經形成，大陸股市的短期反彈窗口已經打開。高盛最新數據顯示，對沖基金客戶7月22日淨買入大陸股票，創9個月以來最快速度。

高盛認為，相對於市場低迷的預期，政治局會議中的政策可以被視為一種上行驚喜，預計MSCI中國和滬深300指數未來12個月價格回報分別為9%、15%，即MSCI中國指數將達70，滬深300指數將上漲至4500點。

此外，目前海外投資者倉位較輕，也為未來提供了更多上漲空間。數據顯示，截至2023年6月，全球主動管理型基金在大陸資產配置上相對基準權重滯後了390個基點；對沖基金投資者在大陸股票上的淨敞口（相對於其全球股票持倉）仍比今年1月份低了460個基點。

摩根士丹利則唱空大陸股市，該行策略師在一份報告中稱，「下調中國股票評級，建議投資者獲利了結」，引發市場關注。該報告將大陸股市評級下調至持股觀望（equal-weight），並建議投資者應在這一輪的上漲中獲利了結。

然而有接近「大摩」的人士認為，該賣方報告是以摩根士丹利分析師名義發布，不能代表公司觀點。

陸股 指數 摩根

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