挺創業 陸加碼稅費優惠

中國財政部、國家稅務總局等部門近日陸續公布一批稅費優惠政策，支持小微企業和個體工商戶發展，穩預期、提信心、穩就業。 其中，財政部、國家稅務總局、人力資源和社會保障部、農業農村部發布的公告，明確了支持重點群體創業就業有關稅收政策。

中新社報導，2023年1月1日至2027年12月31日，脫貧人口、持《就業創業證》或《就業失業登記證》者，如果從事個體經營，3年（36個月）內按每戶每年20000元（人民幣，下同）為限額依次扣減當年實際應繳納的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。限額標準最高可上浮20%。

同期，企業招用脫貧人口，以及在人力資源和社會保障部門登記失業半年以上且持《就業創業證》或《就業失業登記證》者，與其簽訂1年以上期限勞動合同並依法繳納社會保險費，3年內按實際招用人數予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和企業所得稅優惠。定額標準為每人每年6000元，最高可上浮30%。

財政部、國家稅務總局、退役軍人事務部也公布了類似上述的扶持自主就業退役士兵創業就業稅收政策。與上述政策同步，財政部、國家稅務總局近日還陸續公布了多項稅收優惠政策延續優化至2027年底，支持小微企業和個體工商戶發展。其中，多數政策是對今年底到期優惠政策的延續。

北京國家會計學院教授李旭紅分析，財政部、國家稅務總局等中央部門近日公布的稅費優惠政策，重點聚焦中小微企業發展和與其相關的金融、就業支持。

這些政策原定大多在今明兩年到期，如今延續至2027年底。今後四年多的時間裡，這些稅費優惠政策將形成合力，助力小微企業、個體工商戶健康發展，提升小微企業、個體工商戶活力，改善其經營狀況，充分吸納就業。