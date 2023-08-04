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陸多地學區房降溫 買方觀望

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

從市場表現看，中國多地學區房熱度已經連續兩年出現降溫，達到了政策預期。但因小學入學的擇校需求長期存在，學區房價值仍待評估。

截至8月，北京、上海、深圳等地的「幼升小」結果接連出爐。中新社旗下最新一期《中國新聞周刊》關注學區房市場表現。深耕學區房的房產經紀人張波受訪認為，比起三年前的高點，價格的確降了。但優質資源富集的學區因為價值够高，交易量和價格的底線還在。

在教育資源富集的北京市西城區，房屋中介劉敏發現，往年都是7月（幼升小）結果出來才降價，今年是6月就開始降價，問的人多，但帶看量和交易量都不高，樓齡新的也不像過去那麼好賣。張波也透露，目前德勝學區房的總價整體已經比3月下降了50萬元（人民幣，下同）到100萬元。 　　

在同樣推行了多校劃片政策的上海與深圳，學區房市場也經歷了大幅回調。但張波分析，比起今年初的行情，學區房價格仍然在降，但只是少數急售房源，大部分業主並不急著出手。「好學校永遠在那裡，不可能搬走」。

買方市場處於觀望狀態。擁有北京豐台區戶口的顧清女兒兩歲，今年6月起關注西城區德勝學區房。她說學區內一處房源，2009年建成，面積84㎡，單價不到15萬元。無論是從面積、樓齡還是房型上看，這種房子過去流動性都很高。但實際上，它5月降了20萬，6月降了30萬，還能再談。

政策之外，更多人將目光投向了學區房需求高峰過後，生育率的持續走低將會對市場帶來怎樣的影響。張波認為，2016年「全面二孩」政策帶來的出生堆積，直接導致2022年優質學區的學位前所未有的緊張。而目前與其說是政策徹底刺破了「學區房神話」，不如說是階段性的出生堆積帶來階段性的「調劑出區」，2023年不過是2021年7月以後市場的延續。 　　

《2022-2023學年度北京教育事業發展統計概況》中透露，在2022~2023學年，東城、西城、海淀、朝陽的小學招生人數全部負增長，分別比上年減少664、937、864、1295人。幼兒園招生難現象也已出現。

中原地產首席分析師張大偉判斷，出生人口變少，會導致2到3年後學區房需求銳減。不過，也有分析認為，小學入學擇校需求會長期存在，東城、西城、海淀、朝陽的入學人數減少可能是暫時，一旦壓力緩解，供給再次大於需求，還是會有更多適齡兒童湧入教育強區。

北京 小學 海淀

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