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陸城市戶口放寬 專家：商機上兆元

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

大陸公安部昨天公布全面放寬大城市落戶條件，讓農村戶口可以進入城市。有專家指出，此舉可望提升大陸城鎮化比例，不僅對當前低迷的房地產市場有利，也會帶動人民幣兆元級的新消費需求，對當前「欲振乏力」的經濟將發揮助益。

公安部這項共廿六條的「服務保障高質量發展」措施，提到將推進以人為核心的新型城鎮化，當中重點為大陸戶籍制度改革。公安部表示，將推動各地全面取消城區常住人口三百萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口三百萬至五百萬的Ⅰ型大城市落戶條件，完善城區常住人口五百萬以上的超大特大城市積分落戶政策，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

大陸全國人大常委會委員、前中國社科院副院長蔡昉近日在一場論壇表示，進行戶籍改革可以讓已經進城的一點八億農民工消費意願釋放出來，他粗略推算，其總額度可以達到人民幣兩兆元。「無論是不是兩兆，但它就是兆元級別的新消費。這還可以抵消疫情期間造成的三點六兆元民間過度儲蓄」。

蔡昉指出，農民工按照收入計算其消費能力被壓抑了百分之廿三，因為他們沒有公共服務、社會保障，有後顧之憂，因此需要存錢，他的消費意被壓抑了。反過來說，如果解除了他們的後顧之憂，可以提高百分之卅的消費，而且是在不需要提高其收入的情況下達成。

大陸國家統計局數據顯示，截至二○二二年末，大陸城鎮常住人口九億二千萬人，鄉村常住人口四億九千一百萬人，城鎮化率達到百分之六十五。儘管城鎮化水準顯著提高，但與發達國家相比，大陸的城鎮化水準仍有進一步提升的空間。

公安部治安管理局副局長亓希國表示，措施進一步明確要大力推進以人為核心的新型城鎮化，健全以常住地登記戶口制度，進一步放寬落戶條件、降低落戶門檻，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶。同時，調整優化超大、特大城市落戶政策，完善積分落戶制度，解決進城普通勞動者的落戶問題。

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