陸創新能力評價 新能源車領先

2023中國汽車智能化體驗研究SM（TXI）報告顯示，2023年TXI品牌創新指數為528分，較2022年增加23分，創歷史新高。其中，新能源汽車與傳統能源汽車的TXI創新指數分別為556分與519分，兩者間的差距由2022年的27分擴大至37分，新能源汽車在智能化賽道上的優勢進一步得到鞏固。

中新社報導，報告由消費者洞察與市場研究機構J.D. Power（君迪）3日正式發布。此次研究衡量了擁車期為2至6個月的燃油車和新能源車的新車車主對30項先進技術配置和8項基礎技術配置的質量反饋及使用體驗，綜合考量先進配置裝配率和使用率表現計算品牌創新指數（以1000分計），對汽車品牌的整體創新能力進行評價。

研究顯示，2023年中國汽車行業TXI創新指數中，衡量先進配置整體滲透率的市場深度指數同樣突破新高，達到151分，較上一年進步31分；衡量先進技術配置產品力的功能表現指數為854分，較2022年上升25分。反映出現階段智能化配置的高滲透率能為廠家帶來較大競爭優勢，但用戶配置感知提升的同時，先進配置的功能表現也在提升。

此外，智能化配置的整體質量表現穩步提升：在市場深度上升，配置持續滲透的背景下，行業整體先進技術配置的問題數，由2022年的32.4個PP100（每百輛車問題數）下降至30.1個PP100。其中，智能座艙先進技術配置的PP100從27.1個下降到23.9個，智能駕駛先進技術配置的PP100從16.4個下降到10.8個。

J.D. Power表示，在今年的新車購買意向研究中，智能化體驗對於消費者購車的影響權重，由去年的12%上升到14%，反映出隨著中國汽車市場轉型與升級，搭載先進科技配置的智能汽車正成為消費者購車時的重要選擇。

2023中國汽車智能化體驗研究覆蓋48個品牌的230款傳統能源車型和36個品牌的76款新能源車型，數據收集工作于2022年12月至2023年5月、81個中國主要城市進行。