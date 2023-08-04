海南發免稅消費券 拚「淡季不淡」

暑期以來，海南密集發放免稅消費券，推動免稅業恢復增長。在海南免稅購物，不僅可以搶官方消費券，還能享受商家的疊加優惠。

中新社報導，海口市3日發放免稅線上會員購消費券8.1萬張，總額1000萬元（人民幣，下同）。兩天前，海南省發放500多萬元線下離島免稅政府消費券。7月26日三亞市發放免稅消費券，最高滿20000元減1600元。

今年初，海南官方預設了800億元的免稅市場年度目標值。上半年，全島免稅店總銷售額324億元，同比增長31%。免稅企業表示，暑期是免稅銷售淡季，正努力讓淡季不淡。

為持續提振免稅消費，海南在暑期舉辦2023第二屆海南國際離島免稅購物節，推出30多場主題促銷活動，多批次發放政府消費券。6月22日起，海南一次性發放1000萬元離島免稅消費券。7月4日起，追加發放了2000萬元離島免稅消費券。

免稅經營主體也結合自身特色，推出系列活動。在中國免稅品(集團)有限責任公司旗下海口國際免稅城，800多家國內國際品牌參與促銷。海控全球精品免稅城開展「明星到店新品首發首秀」等促銷，香化類商品1件8.5折、3件及以上7.5折。深圳免稅集團海口觀瀾湖免稅城推出線上優惠活動，可疊加政府消費券使用。

「政府消費券滿減，加上店內優惠和積分抵現，相當於打六折」。島外遊客金女士說，暑期海南特色旅遊和演藝活動多，免稅店折扣，對年輕消費者吸引力很強。

業內人士提醒，消費券短期有利免稅銷售增長，長期來看還是要通過增加免稅品類，進一步放開「即購即提」額度等措施滿足需求。

全球免稅業研究機構「穆迪達維特報告」中國首席代表張軼梅說，海南離島免稅購物恢復增長速度基於旅遊業的復甦勢頭，海南要通過具有核心競爭力的旅遊內容開發，吸引更多遊客入島。