福建海青節 提供5000實習機會

大陸福建省福州市所舉辦的第十一屆海峽青年節，即將於8月7日到11日開展諸多活動，預計集中活動期間赴榕參會的兩岸青年將達1400人，其中島內台青超800人。當地官方強調，這是疫情防控鬆綁後，最大規模的兩岸青年交流活動。

8月3日上午福州官方舉行記者會介紹此次海青節活動。據海青節組委會消息，本屆海青節由大陸國台辦、全國青聯、福建省政府主辦，福建省台辦、省青聯、福州市政府共同承辦，全年開展35項活動，主場活動海青節峰會擬於8月10日下午在海峽國際會展中心舉辦。

值得一提的是，這是中共官方宣布制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」後，福建舉辦的第一場大規模兩岸青年交流活動。

福州市委常委、秘書長黃建雄則表示，近5年當地已發布超過7,800個專門面向台青的優質就業職缺，吸引落地台青投資項目超過1000項、總額30億美元，「今年的海青節，我們還將繼續提供5000個優質實習就業工作崗位」。

公開資料顯示，海青節創立於2013年，2020年升格由大陸國台辦、全國青聯和福建省政府聯合主辦，已成為兩岸規模最大、領域最廣、參與的台灣青年最多的青年交流活動。截至2023年，海青節已成功舉辦265項兩岸青年交流活動，累計吸引超過3萬名兩岸青年參與，包含1.7萬名台灣青年，其中「首來族」達50%以上。