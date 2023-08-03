華為鴻蒙系統裝機量 四年來從0做到5.7億台

華為在自家作業系統鴻蒙生態建設上投入超過人民幣500億元，約占其同期研發投入的13%，鴻蒙系統的裝機量從0到5.7億台只花了四年，其中有 3.2 億台是華為自有設備，其餘的 2.5 億台則是由鴻蒙智聯生態夥伴所提供的產品。成為全球發展速度最快的作業系統。

根據 Counterpoint 的資料統計，鴻蒙已經成為全球第三大作業系統，其在中國市場的占有率達到 8%。

鴻蒙系統在2019 年 8 月首次發表，採用全場景分散式作業系統，可按需求擴展，實現更廣泛的系統安全，主要用於物聯網，特點是低時延，鴻蒙系統的誕生為華為在物聯網領域的發展提供了強有力的支持，為日後解決市場上作業系統碎片化問題打下了根基。

鴻蒙 2.0在2020 年 9 月推出，是首款支援多設備無縫協同的分散式作業系統。具有五大能力：全面使用全場景生態，具備跨設備、服務流轉、極速直達、可視可說、隱私安全五大能力。

鴻蒙 3.0在2022年推出，打造全場景應用服務，帶來超級終端、萬能卡片、流暢性能、隱私安全等多項升級，其中最大特點就是支援多設備連接，手機、平板、PC、智慧屏等多種設備可以組合成超級終端。例如，將手機和電腦連接，然後將手機 APP 轉至電腦，直接在電腦上使用。

經過四年的發展，今年的8月4日登場的華為開發者大會（HDC ）是最受期待的一次，鴻蒙這幾年帶來了什麼？1，將不同的物聯網設備連接在一起，構建一個智慧生態系統，從而實現更多設備的智慧化和自動化控制。2，增強了資訊安全，通過多種安全機制來保護使用者資料的安全。3，為開發者提供更加方便和便捷的開發平臺，促進應用軟體和服務的發展。

鴻蒙 4.0 即將更新什麼？華為對外公佈用了 3 個詞來形容鴻蒙 OS 4：有個性、超好玩、新體驗！四張海報主題分別為：1，「有點藝思」在暗示華為智慧助手小藝有了思維，結合華為的盤古大模型 ，有了大腦 的小藝更智慧，更懂用戶。2，「真的服了」和「一搜直達」則暗示全新的服務卡片和加強版搜索欄，所有檔都能通過搜索發現，甚至是雲空間的內容。3，「溫暖傳承」是一些全新適老化功能，以及親屬繼承之類的服務。讓外界對鴻蒙4.0升級充滿期待。