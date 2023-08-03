華虹7日上海科創板上市 發行價人民幣52元

大陸晶圓代工二哥華虹宏力3日晚間發布公告，該公司將於下周一（8月7日）在上海證券交易所科創板上市，本次發行價格為人民幣52元（新台幣224元），募集資金達人民幣212億元（新台幣912億元）。

華虹是今年以來A股募資額最大的IPO，同時也將成為科創板史上第三大IPO，僅次於中芯國際的人民幣532億元（新台幣2,288億元）和百濟神州的人民幣221億元（新台幣950億元）。

華虹IPO價格人民幣52元，換算本益比為34.7倍，相較於同業本益比36.1倍，發行價尚屬合理。

華虹的募資規模是今年A股最大IPO，先前募資總額最高的是另一家晶圓代工廠中芯集成，在5月10日登陸科創板，募資總額人民幣110億元（新台幣473億元）。

去年華虹公司的營業收入構成中，消費電子占比64.06%，工業及汽車占比22.23%，通訊產品占比9.88%，電腦占比3.12%。