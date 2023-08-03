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陸金融監管總局李雲澤　會見華為孟晚舟談數位轉型

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤會見華為技術有限公司輪值董事長兼CFO孟晚舟一行。取自大陸國間金融監督管理總局網站
大陸國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤會見華為技術有限公司輪值董事長兼CFO孟晚舟一行。取自大陸國間金融監督管理總局網站

據大陸國家金融監督管理總局網站，該局黨委書記、局長李雲澤3日會見華為輪值董事長兼CFO孟晚舟一行，雙方就金融支持高水準科技自立自強、金融業數位化轉型、金融業資訊技術應用創新等議題進行深入交流。

大陸國家金融監督管理總局，是根據今年三月，大陸國務院發布機構改革方案組建的部門，取代銀保監會，負責金融業監管業務，並作為國務院直屬機構，首任黨委書記、局長由李雲澤接任。

在5月正式掛牌後，7月中國人民銀行、大陸國家金融監督管理總局、中國證監會發布相關處罰決定，對螞蟻集團及旗下機構等罰款超人民幣71億元，對騰訊旗下財付通等罰款人民幣近30億元等，也宣告自2020年11月起，大陸當局指導大型平台企業進行金融業務等領域的整改告一段落，轉入常態化監管。

因此，雖此次大陸國家金融監督管理總局未透露更多李雲澤會見孟晚舟的細節，但訊息也引發關注。

今年6月，孟晚舟曾在華為全球智慧金融峰會2023上，發表了主題為《長風萬里鵬正舉 勇立潮頭智為先》的演講。她表示，數位化將重塑金融行業，生成式AI、物聯網、區塊鏈等將影響金融業未來，華為將持續投入根技術（能衍生和支撐一個或多個技術的技術）研究，不斷提升產品韌性，實現雲網邊端高性能、高可靠、高安全，在技術領先的同時，深入金融場景創新。

同樣6月，李雲澤在上海陸家嘴論壇上表示，大陸國家金監總局將下好風險前瞻防控「先手棋」，練好穿透監管「繡花功」，做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆。

他說，將精準發力，穩慎化解存量風險、堅決遏制增量風險。以更加主動的態度應對各類風險隱患，堅持早識別、早預警、早發現、早處置，努力把風險化解在萌芽狀態，及時阻斷風險蔓延。

孟晚舟 人民幣 國務院

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