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小米連五年上榜世界500強，雷軍：感謝小米用戶將堅持技術創新

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米連五年上榜世界500強，2023年位居360名。（取自小米雷軍微博）
小米連五年上榜世界500強，2023年位居360名。（取自小米雷軍微博）

2023年「財富」世界500強排行榜公布，小米集團位居第360名，連續五年上榜世界500強，小米集團董事長雷軍表示，小米連續五年上榜，感謝每一位用戶的支持與信任，未來小米將繼續努力，堅持以技術為本，不斷創新，為全球每一位用戶帶來更好的智慧科技體驗。

值得一提的是，小米是在2019年初入《財富》世界500強排行榜，當時，雷軍還發布全體員工郵件表示，小米集團是世界上最年輕的世界500強公司。

小米最初入榜《財富》世界500強排行榜時，排名僅僅只有468位。而在2022年，小米集團的排名已經來到了266位，排名上升速度非常驚人，但2023年則下滑至360名。

而除了《財富》世界500強排行榜，不久之前，《財富》中國500強排行榜也已經正式公布。其中，小米集團位居第49名。

根據國際資料公司（IDC）的調查報告，在2022年，小米公司是全球出貨量第三大的智慧手機企業，其全年的手機出貨量達到了1.53億支，佔據大約12.7%的市場，這個成績僅次於三星和蘋果。其中，三星單年的智慧手機出貨量為2.6億支，市場占有率21.6%，蘋果單年的智慧手機出貨量為2.26億支，市占率18.8%。

財富 市占率

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