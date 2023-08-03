快訊

卡努颱風侵襲 台東1男疑游泳遭大浪捲走！警消搜救中

彭啟明指卡努明晨135度大轉彎 吳聖宇：夏颱走這路徑太奇葩

卡努颱風挾雨將觸陸 14縣市恐大雨連炸3天

小米電視上半年出貨400萬台居中國第一

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米電視上半年出貨400萬台居中國第一。（取自小米官網）
小米電視上半年出貨400萬台居中國第一。（取自小米官網）

小米電視今年上半年出貨量近400萬台，拿下今年上半年出貨量冠軍，市占率約23.3%。

小米電視官方宣布，2023年小米電視上半年出貨量中國第一，小米集團合夥人、高級副總裁、大家電部總裁張峰發文談到了小米電視指出，對於如何定義高端電視，如果必須選一個維度，小米認為是畫質，畫質是電視之魂，也是體現品牌研發實力的核心所在，硬體決定了電視畫質下限，而演算法調校才是決定畫質上限的鑰匙

張峰說，今年4月，小米發布大師86吋Mini LED電視，作為三年高端探索的答卷之作，意味著小米電視由此開啟了高端進階之路。

根據洛圖科技發布數據顯示，今年上半年，中國電視市場品牌整機出貨量為1,711.5萬台，其中，小米（含Redmi）出貨量近400萬台，占整體市場23.3%。

據悉，2013年，小米在第一代電視上，開創性設計出極簡式11鍵遙控器，隨後業內首發Patchwall電視系統等，改變了傳統電視的軟體交互。

隨著不斷反覆運算，小米相繼推出了一系列的高端電視及超大屏電視，包括小米電視大師65吋OLED、小米透明電視、小米電視大師82吋、86吋等。

小米在2020年初宣布，2019 年小米電視出貨量、銷量居年度中國第一，並且出貨量達到 1,046 萬台，成為首個中國市場年出貨量破千萬的電視品牌。之後，小米電視出貨量便穩居中國第一。

小米曾表示，這兩年，小米電視發佈了 MAX 系列到大師系列，完成了性價比、質價比、屏價比的全面布局，推動了行業大屏化、高端化和音畫提升。

高端 品牌 鑰匙

延伸閱讀

大師列傳、 宋千年調… 央視逾30紀錄專題片在港播出

父親節送這個超貼心！買小米無線洗車機、電動打氣機新品再送雙肩包

逃漏稅數十億美元 印度電子信息部長點名小米、OPPO及VIVO

CL來台私下行蹤曝光！親密合照「小米」還被他親

相關新聞

跟拜登政府唱反調 英特爾將在深圳蓋晶片創新中心

儘管美國對半導體企業施加越來越大的壓力，要求減少與大陸的交易，但美國晶片巨頭英特爾仍將透過在深圳，設立一個新的創新中心，...

陸強降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災

近期，大陸多地受暴雨侵襲成災，其中，災情最嚴重的為河北省，蓄滯洪區退水仍需1個月的時間。而消息也引起蘋果公司執行長庫克注...

野村辜朝明獻策 喊大陸救房市

野村綜合研究所（NRI）首席經濟學家辜朝明對處理棘手經濟問題並不陌生。1980、1990年代美國與日本陷入激烈的貿易戰時，當時的美國駐日大使孟代爾請這位台灣裔美籍經濟學家，把美國的觀點傳遞給較不易接受外來想法的日本民眾。

中國大陸存戶用「特種部隊」風格尋覓更高的存款利率

為了提高旅遊的「CP值」，中國大陸年輕人近來風行在短期假期儘可能塞入最多行程的「特種部隊式旅遊」，以用最少的成本獲得最多體驗，如今，一些中國大陸民眾把這種風格應用於尋找最高的銀行存款利率，展開縝密規劃、深入研究、長途跋涉的「特種部隊式」尋覓之旅。

小米連五年上榜世界500強，雷軍：感謝小米用戶將堅持技術創新

2023年「財富」世界500強排行榜公布，小米集團位居第360名，連續五年上榜世界500強，小米集團董事長雷軍表示，小米...

小米電視上半年出貨400萬台居中國第一

小米電視今年上半年出貨量近400萬台，拿下今年上半年出貨量冠軍，市占率約23.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦