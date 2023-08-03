小米電視上半年出貨400萬台居中國第一

小米電視今年上半年出貨量近400萬台，拿下今年上半年出貨量冠軍，市占率約23.3%。

小米電視官方宣布，2023年小米電視上半年出貨量中國第一，小米集團合夥人、高級副總裁、大家電部總裁張峰發文談到了小米電視指出，對於如何定義高端電視，如果必須選一個維度，小米認為是畫質，畫質是電視之魂，也是體現品牌研發實力的核心所在，硬體決定了電視畫質下限，而演算法調校才是決定畫質上限的鑰匙。

張峰說，今年4月，小米發布大師86吋Mini LED電視，作為三年高端探索的答卷之作，意味著小米電視由此開啟了高端進階之路。

根據洛圖科技發布數據顯示，今年上半年，中國電視市場品牌整機出貨量為1,711.5萬台，其中，小米（含Redmi）出貨量近400萬台，占整體市場23.3%。

據悉，2013年，小米在第一代電視上，開創性設計出極簡式11鍵遙控器，隨後業內首發Patchwall電視系統等，改變了傳統電視的軟體交互。

隨著不斷反覆運算，小米相繼推出了一系列的高端電視及超大屏電視，包括小米電視大師65吋OLED、小米透明電視、小米電視大師82吋、86吋等。

小米在2020年初宣布，2019 年小米電視出貨量、銷量居年度中國第一，並且出貨量達到 1,046 萬台，成為首個中國市場年出貨量破千萬的電視品牌。之後，小米電視出貨量便穩居中國第一。

小米曾表示，這兩年，小米電視發佈了 MAX 系列到大師系列，完成了性價比、質價比、屏價比的全面布局，推動了行業大屏化、高端化和音畫提升。