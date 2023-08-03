中國自貿試驗區走過十年 央媒：已形成自貿試驗區雁陣

據新華社報導，自2013年9月上海自貿試驗區正式設立以來，中國自貿試驗區建設已走過十個年頭。十年間，中國已形成擁有21個自貿試驗區及海南自由貿易港的「雁陣」，構建起覆蓋東西南北中的改革開放創新格局。報導指出，商務部數據表明，自貿試驗區為外貿外資發展做出了積極貢獻。2022年，21家自貿試驗區實現進出口總額人民幣7.5兆元，同比增長14.5%，佔全國的17.8%；實際使用外資超過2200億元，佔全國的18.1%。

報導稱，十載奮進發展，蝶變邁向未來。站在歷史新起點上，自貿試驗區建設迎來新的機遇，將繼續為中國經濟高質量發展注入澎湃活力。報導說，美國雅保公司去年10月在廣西自貿試驗區欽州港片區斥資2億美元成立了廣西雅保鋰業有限公司，當年就完成2022噸氫氧化鋰的生產，實現工業總產值10億元，上繳各項稅收1700萬元。

而談到投資欽州的原因，廣西雅寶鋰業有限公司生產運營總監鄒凌表示，這裡擁有西部陸海新通道和平陸運河建設機遇。在自貿試驗區海鐵聯運集成改革紅利輻射下，外貿貨物在北部灣港不用換箱即可上船出口至越南、泰國、馬來西亞等地，極大便利公司拓展東盟等海外市場。

報導說，今年上半年，21家自貿試驗區實際使用外資繼續穩步增長，其中高技術產業實際使用外資同比增長21.2%。商務部綜合司司長楊濤說，「自貿試驗區以不到千分之四的國土面積，吸引了佔全國18.4%的外商投資。」 自貿試驗區跨越式發展的背後離不開制度創新的支撐。十年來，中國自貿試驗區累計形成278項制度創新成果，涵蓋投資便利化、貿易便利化、金融開放創新、事中事後監管等多個領域類型。

報導說，中山大學自貿區綜合研究院近日發布的「 2022-2023年度中國自由貿易試驗區製度創新指數」顯示，中國54個自貿片區制度創新指數總體得分平均值為78.03分，相較去年76.7分有所提升。

報導稱，2013年上海自貿區推出了中國第一張自貿試驗區外資負面清單。很快，負面清單的做法推廣到所有自貿區及全國，並不斷縮減。2022年1月1日起，新版自貿試驗區外資准入負面清單進一步縮減至27條，壓減比例為10%，其中製造業條目實現了清零。

華東政法大學副教授李曉郛說，從最初的「碎片化」改革創新到今天的製度集成創新，自貿試驗區在推動制度型開放的過程中始終發揮著敢試敢干、敢為人先的重要作用。報導說，記者在調研中發現，每個自貿試驗區根據自身區位特點，有著不同的戰略目標和定位。依託港澳、服務內地、面向世界，廣東自貿試驗區以建設粵港澳深度合作示範區為己任；強化閩台合作成為福建自貿試驗區的突出特點；高質量發展海洋經濟是山東自貿試驗區的差異化探索任務……

報導說，目前海南自由貿易港正就對接國際高標準經貿協定如《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》等開展試點，這將為中國參與國際經貿規則制定積累有利條件。雲南自貿試驗區昆明片區管委會副主任林志剛表示，雲南自貿區將發揮“沿邊＋跨境”的區位優勢，抓住中老鐵路開通、區域全面經濟夥伴關係協定生效、昆明託管磨憨三大機遇，積極促進跨境人流、物流、資金流發展。

報導稱，廣西自貿試驗區則立足既沿海又沿邊的優勢，突出沿邊開放、陸海聯動，打造中國—東盟開放合作高地。未來將加快構建電子信息、新能源汽車、化工新材料、東盟特色產品加工、中藥材加工等面向東盟的跨境產業鏈供應鏈，促進跨境貿易擴量提質。