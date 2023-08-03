總銷貨價值同比升19.6% 港零售業連漲7個月

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府統計處1日公布，2023年6月香港零售業總銷貨價值的臨時估計為331億港元，同比上升19.6%，略高於市場預期，出現連升7個月。

中新社報導，根據數據顯示，今年6月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物上升64.3%，其他未分類消費品上升20.5%，服裝上升34.2%，電器及其他未分類耐用消費品、汽車及汽車零件和中藥等類別均出現上升。 　　

另一方面，與去年同期相比，今年6月的超級市場貨品的銷貨價值減少3.5%，其次為燃料減少19.1%，以及家具及固定裝置減少6.4%。

大新銀行經濟研究及投資策略部分析，6月奢侈品銷貨價值進一步推高，反映奢侈品需求持續，而超級市場及燃料銷貨價值降幅有所擴大，或由於疫後復常，市民外出用膳增加，以及燃料價格回落所致。下半年零售銷售能否重上疫情前水平，要視乎訪港旅客人數能否恢復加快增長。

數據顯示，今年上半年香港零售業總銷貨價值的臨時估計同比上升20.7%。香港零售管理協會表示，這是由於去年大陸與香港尚未恢復通關，令基數較低所導致。該會預料香港零售市道全年將出現增長，但仍需要一年時間才能全面恢復至疫情前水平。 　　

香港特區政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復甦及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值繼續明顯上升，行業前景維持良好。訪港旅客人數在未來數月將進一步上升，勞工市場情況改善和政府多項鞏固經濟復甦動力的措施，應為本地消費需求提供支持。

香港 疫情

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