招商投資達126億人民幣 海南拚高新技術產業

據大陸海南省商務廳消息，在海口近日舉行的海南自由貿易港高新技術產業投資（招商）大會簽署了55個合作協議，協議投資規模約人民幣126億元，涵蓋醫療器械、生物醫藥、食品加工、環保設備、新型材料、智慧物流、珠寶加工、航空航天、數位經濟、保稅維修和再製造等領域，助力海南自貿港高新技術產業高質量發展。

新華社報導，簽約項目基本覆蓋海南所有市縣，其中海口國家高新技術產業開發區簽約暉致醫藥等9個項目，計畫總投資近人民幣20億元。

據介紹，海南發展高新技術產業有自貿港政策優勢、區位優勢、環境優勢，以及發展南繁、深海、航天等產業的氣候溫度、海洋深度和地理緯度的獨特優勢。5年來，海南高新技術企業保持著40%以上的增速，特別是近3年海南高新技術企業、專精特新企業數量已分別從838家、56家增加到1552家、261家。

今年上半年，海南規模以上工業增加值同比增長19.9%，較一季度加快11.3個百分點。其中，規模以上高技術製造業增加值增長15.2%、裝備製造業增加值增長31.5%。投資方面，海南工業投資已連續17個月保持兩位數增長。