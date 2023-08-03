陸新能源車拚下鄉 多地給補助

「江西支持和引導各地舉辦各種形式的汽車促銷和新能源汽車下鄉等活動，下半年全省將重點舉辦百城聯動汽車節等汽車促銷活動50多場。」近日，江西發布了關於進一步促進和擴大消費的若干措施，在8月1日江西省政府新聞辦舉行的記者會上，江西省商務廳廳長猶王瑩作上述表述。

中新社報導，作為朝陽產業，新能源汽車正駛入快車道。今年上半年，大陸新能源汽車產銷量、市場占有率、保有量均創歷史新高。

在一、二線城市保有量大增，市場穩固之後，大陸廣袤農村逐漸成為新能源汽車的蓬勃新市場。大陸電動汽車百人會發布的《中國農村地區電動汽車出行研究》預測，到2030年，大陸農村地區汽車千人保有量將近160輛，總保有量超7000萬輛。

儘管市場開始下沉，但大陸農村地區新能源汽車市場仍處於起步階段。「從城鄉市場看，農村市場尚未充分挖掘。」大陸工業和信息化部副部長辛國斌此前表示，2022年大陸農村地區新能源汽車銷量僅占農村地區汽車總銷量的4%，遠低於行業總體25.6%的水平。

面對巨大的農村市場潛力，江西、河北、雲南等大陸多地陸續發布一系列政策措施，推動農村地區新能源汽車消費。

江西延續實施新能源汽車免徵車輛購置稅政策。河北鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持；鼓勵有關汽車企業和有條件的地方對淘汰低速電動車購買新能源汽車提供以舊換新獎勵。

在日前開展的2023年雲南省新能源汽車下鄉活動中，雲南省商務廳統籌財政資金3000萬元（人民幣，下同），結合農村地區新能源汽車消費需求，對在該省內汽車銷售企業購買30萬元及以下新能源汽車，並在省內落戶的個人消費者給予現金補貼，每人可補貼2000元，共15000個名額。

有業內人士認為，充電基礎設施建設不足、經濟實用車型供給不足等缺陷問題，制約了農村地區新能源汽車消費潛力的釋放。

河北省提出，鼓勵新能源汽車企業針對農村地區消費者特點，開發更多經濟實用的車型，特別是新能源載貨微面、微卡、輕卡等產品。引導汽車企業精準對接鄉村使用場景和出行需求，開發更多功能多樣、可靠耐用的產品。

完善充電樁等基礎設施，對推動農村地區新能源汽車消費不可或缺。大陸國家發改委、國家能源局近期印發的《關於加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》提出，要為新能源汽車在農村地區的推廣使用營造良好環境，更好滿足民眾生產生活需求。

截至今年6月底，江西累計投運充換電站3088座、充電樁44629個，充電網初步形成。