台材料科學學會 攜昆山創新

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

海峽兩岸暨港澳地區新材料（昆山）論壇1日在江蘇省昆山市千燈鎮舉行，台灣材料科學學會與昆山市千燈鎮人民政府簽署戰略合作框架協議，共同推動新材料產業創新發展。

新華社報導，根據協議，雙方將在開展專家交流合作、促進優秀科研成果落地轉化、推動海內外科技交流互動等方面開展合作。

台灣材料科學學會理事長黃肇瑞介紹，學會將利用自身在全球合作交流方面的優勢資源，結合昆山材料產業發展需求，打造具有影響力的科技品牌活動；圍繞千燈新材料、新能源汽車零配件等主導產業，組織知名科技服務機構開展技術對接、技術轉移，並助力千燈引進海內外高端科技人才。

為加快新材料產業創新集群建設，昆山打造新材料產業創新集群智庫，定向邀請一批創新能力強、理論與實踐結合能力強、決策諮詢服務能力強的專家，借助「最強大腦」，開拓新視野、理清新思路、找準新路徑。

當日，昆山新材料產業創新集群智庫首批專家組建、海峽兩岸暨港澳地區新材料技術昆山交流活動年啟動。

本次論壇旨在匯聚多地智慧，促進港澳台與昆山在科技、人才、產業等方面協同創新、共享發展，助力昆台及港澳深度融合，共謀新材料產業發展。

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