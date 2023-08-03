前7月300城市土地出讓收入 降27%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一線城市7月土拍（拍賣出讓大陸國有土地使用權）熱度下滑小幅、樓市交易走弱等因素影響下，今年前7個月，大陸300城土地出讓收入同比降幅接近三成。

中新社報導，中指研究院土地市場研究分析師周巍1日透露，據該機構統計，今年1-7月，大陸300個城市推出土地規劃建築面積同比下降31%，成交土地規劃建築面積同比下降33%。受到各地方政府土地供應「質優量減」等因素影響，1-7月，300城成交土地樓面均價同比漲10%，土地出讓收入同比降27%。

7月一線城市土拍熱度小幅下滑。周巍指出，北京、上海受到房地產市場降溫以及推出地塊優質程度下降等影響，7月的土拍熱度相較於第一批次地塊有所回落。

如7月11日-7月13日，上海第二批次首輪供地共計出讓15宗地塊，成交總價405億元（人民幣，下同）。儘管市場仍然保持較高熱度，但與第一批次相比，無論是吸引參拍房企的數量，還是溢價成交和觸頂成交的地塊佔比均有所減少。

今年以來，房企投資繼續向核心城市聚集。中指數據顯示，1-7月，一線城市土地出讓收入降幅最低，同比下降22%，不過，相較於1-6月的累計降幅，擴大了6個百分點。受成交規劃建築面積降幅拖累，三四線城市土地出讓收入降幅達30%。

從22個重點城市來看，7月，22城土地供應總量為100宗，相較6月152宗的高點有所回落。重點城市之間土地市場分化同樣明顯，瀋陽、濟南、長春、無錫、鄭州等城市土地以底價成交為主，而部分高能級城市土地成交觸頂率較高。據統計，今年1-7月，上海、合肥、杭州、福州、廈門觸頂成交的地塊占比均超過67%，北京、深圳也超過50%。

一線城市 上海 建築

延伸閱讀

北港工業園區處置進最後階段 台灣金聯：最快第4季標售

很困惑！住台中大里卻是烏日人 一條巷子還有3個路名

南投縣公設保留地高達338公頃 128公頃解編還地於民

重劃區雜草一人高...民怨處罰低沒效果 中市府：加強巡查

相關新聞

人行新行長：指導銀行下調房貸利率

潘功勝在正式出任中國人民銀行（大陸央行）行長後，首次作出的重大政策指示就重點針對房地產市場。

陸7月新能源車交付 理想稱冠

大陸新能源汽車7月交付成績單出爐，新勢力車企創下月交付量的新高。其中理想汽車以3萬輛以上的月交付量排名第一；蔚來成為第二...

財報黑翻紅 瑞幸咖啡上季賺44億元

瑞幸咖啡公布今年第2季財報，營收人民幣62億元（約新台幣272億元），年增88%，歸屬母公司股東淨利潤人民幣9.9億元（...

浙江48新措施 為個體戶解憂

據浙江省市場監管局8月1日消息，浙江省市場監管局、發改委、司法廳等14部門聯合發布《浙江省大力促進個體經濟發展的若干政策...

陸新能源車拚下鄉 多地給補助

「江西支持和引導各地舉辦各種形式的汽車促銷和新能源汽車下鄉等活動，下半年全省將重點舉辦百城聯動汽車節等汽車促銷活動50多...

前7月300城市土地出讓收入 降27%

在一線城市7月土拍（拍賣出讓大陸國有土地使用權）熱度下滑小幅、樓市交易走弱等因素影響下，今年前7個月，大陸300城土地出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦