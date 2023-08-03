前7月300城市土地出讓收入 降27%

在一線城市7月土拍（拍賣出讓大陸國有土地使用權）熱度下滑小幅、樓市交易走弱等因素影響下，今年前7個月，大陸300城土地出讓收入同比降幅接近三成。

中新社報導，中指研究院土地市場研究分析師周巍1日透露，據該機構統計，今年1-7月，大陸300個城市推出土地規劃建築面積同比下降31%，成交土地規劃建築面積同比下降33%。受到各地方政府土地供應「質優量減」等因素影響，1-7月，300城成交土地樓面均價同比漲10%，土地出讓收入同比降27%。

7月一線城市土拍熱度小幅下滑。周巍指出，北京、上海受到房地產市場降溫以及推出地塊優質程度下降等影響，7月的土拍熱度相較於第一批次地塊有所回落。

如7月11日-7月13日，上海第二批次首輪供地共計出讓15宗地塊，成交總價405億元（人民幣，下同）。儘管市場仍然保持較高熱度，但與第一批次相比，無論是吸引參拍房企的數量，還是溢價成交和觸頂成交的地塊佔比均有所減少。

今年以來，房企投資繼續向核心城市聚集。中指數據顯示，1-7月，一線城市土地出讓收入降幅最低，同比下降22%，不過，相較於1-6月的累計降幅，擴大了6個百分點。受成交規劃建築面積降幅拖累，三四線城市土地出讓收入降幅達30%。

從22個重點城市來看，7月，22城土地供應總量為100宗，相較6月152宗的高點有所回落。重點城市之間土地市場分化同樣明顯，瀋陽、濟南、長春、無錫、鄭州等城市土地以底價成交為主，而部分高能級城市土地成交觸頂率較高。據統計，今年1-7月，上海、合肥、杭州、福州、廈門觸頂成交的地塊占比均超過67%，北京、深圳也超過50%。