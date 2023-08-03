浙江48新措施 為個體戶解憂

據浙江省市場監管局8月1日消息，浙江省市場監管局、發改委、司法廳等14部門聯合發布《浙江省大力促進個體經濟發展的若干政策》，從降本減費、要素支持、營商環境、發展保障四個方面提出43條政策舉措，全力解決該省個體工商戶生產經營過程中面臨的實際困難和突出需求。

中新社報導，個體工商戶「秤砣雖小壓千斤」，在穩增長、穩就業、惠民生等方面發揮著不可替代的作用。截至6月底，浙江省共有個體工商戶637萬戶，占經營主體總量的64.3%，整體帶動就業1300萬人，占該省就業總人數的30%以上。

《若干政策》在降低個體經濟發展成本方面，主要包括減稅降費、降低水電氣使用成本、社保緩繳、減免檢驗檢測費用等11項措施。如，對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元（人民幣，下同）的部分，在現行優惠政策基礎上，減半徵收個人所得稅。對「個轉企」後屬於小型微利企業的，年應納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。執行時間至2024年12月31日。

在完善個體經濟發展要素方面，主要包括開展促消費專項行動、提升就業創業能力、發展靈活用工服務、增加經營場所供給、加強信貸支持、發展創業擔保貸款和知識產權質押貸款等10項措施。

在優化個體經濟發展環境方面，主要從優化營商環境、便利登記服務、優化監管模式、支持線上經營、文旅主體發展等方面提出10項措施。在強化個體經濟發展保障方面提出12項措施，如創新開展表彰激勵和品牌建設等內容。