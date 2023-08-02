新世界500強出爐！大陸寧德時代等7家企業首次上榜

美國《財富》雜誌2日公布最新「世界500強」公司排行榜。今年排行榜上企業的營業收入總和約為41兆美元，較上年上漲8.4%。而進入排行榜的門檻的最低銷售收入也從286億美元躍升至309億美元。其中，沃爾瑪已連續十年站在榜首。此次排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中有7家大陸公司，包括寧德時代、美團等，均為首次上榜。

綜合觀察者網、21財經等陸媒報導，《財富》雜誌本次公布最新「世界500強」公司中，沃爾瑪已連續第十年成為全球最大公司。沙烏地阿拉伯國家石油公司（沙烏地阿美）首次前進至排行榜第二名。大陸的國家電網公司則繼續排在第三。第四、第五分別是亞馬遜及中國石油。

報導指出，今年「世界500強」排行榜中企業的營業收入總和約為41兆美元，比上年上漲8.4%。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也從286億美元躍升至309億美元。但，受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和年比減少6.5%，約為2.9兆美元。

儘管「世界500強」整體利潤呈下降趨勢，排行榜仍顯示很多公司的利潤大幅增長。在盈利方面，沙烏地阿美利潤上升51%，以約1,590億美元的利潤居於利潤榜榜首。而利潤榜前十名中，可見兩家大陸公司，分別是中國工商銀行（工商銀行的利潤超過535億美元）和中國建設銀行。

此外，此次強排行榜上共有39家新上榜和重新上榜公司，當中包括7家大陸公司：寧德時代、廣州工業投資控股公司、廣東省廣新控股公司、陝西建工控股集團公司、美團、通威公司、立訊精密工業公司。值得注意的是，此7家公司均為首次上榜。

另，今年排行榜上還有9家大陸車企，躋身全球最大車企行列。比亞迪從2021年排行榜的436名上升至2022年的212名，是排名前進最多的大陸公司。而寧德時代則是第一次擠上排行榜名單，以488億美元的營收位居第292位。