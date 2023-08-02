陸零售巨頭競爭白熱化！傳京東將全資收購永輝 雙方公司回應了

近年大陸零售巨頭之間的競逐日益白熱化，有消息稱，京東計劃全資收購永輝超市，引發各界關注。對此，京東方面昨日表示，目前沒有這個意向，永輝超市方也於2日發布澄清公告稱，公司不存在上述事宜、也不存在其他應披露而未披露的事項。

據永輝超市公告，關注到相關媒體報導了「京東洽談全資收購永輝」的新聞。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他應披露而未披露的事項。

陸媒人民日報引述有消息稱，京東計劃全資收購永輝超市，目前已經進行初步溝通，暫未達成一致。京東傾向於全資收購以獲得永輝的控制權，永輝則更傾向於接受京東的純財務投資。

不過，報導也稱，在向京東相關負責人詢問後，對方表示，目前沒有這個意向。

事實上，京東早已收購永輝股份，並積極推進兩者合作，後者在全大陸擁有超過千家門市，近年布局新零售戰略，融合線上、線下銷售渠道。據2023年首季財報，京東及其旗下宿遷涵邦投資公司共持有13.38%的股份，是永輝的第二大股東。

人民日報稱，只有全資收購永輝，京東才能將其千家線下門市和生鮮供應鏈完整地融入京東體系。