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僅隔5天！陸財政部再發行人民幣650億元「記帳式貼現國債」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸財政部再發行短天期貼現國債。中新社資料照片
大陸財政部再發行短天期貼現國債。中新社資料照片

大陸財政部今天再次發布通知，為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，將發行總額達650億元人民幣的記帳式國債，發債到償還的期限為182天。這次發債距上一期發行記帳式貼現國債的7月28日，只有5天時間。

上一次發債的目的與這次相同，也是為了籌措財政資金，且都是短天期，但上次額度為300億人民幣，且還債期限只有這次的一半，僅91天。

所謂「記帳式貼現國債」是記帳式國債和貼現國債結合的債券，記帳式國債意指無紙化國債，是通過電腦記錄的債券；而貼現國債是以低於票面價格購買的國債，到期時以票面價值兌現。舉例而言，假設國債的面額是100元，那麼投資者可以低於100元的價格購入國債，國債到期時購買者即可得到100元，兩者的差額就是國債的貼現額，亦即投資者的收益。

這一次通知仍是針對記帳式國債的承銷團成員，中央國債登記結算公司、中國證券登記結算公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所，亦即由承銷團成員承銷後再進行分銷。

通知說，本期國債為期限182天的貼現債，以低於票面金額的價格貼現發行。競爭性招標面值總額650億元，進行甲類成員追加投標。8月4日招標，8月7日開始計息；招標結束到8月7日前進行分銷；8月9日起上市交易。至於兌付安排，則是定於2024年2月5日（節假日順延）按面值償還。

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