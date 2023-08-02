服務業活躍 陸非製造業平穩漲

中國物流與採購聯合會7月31日發布數據顯示，7月，中國非製造業商務活動指數為51.5%，雖較上月下降1.7個百分點，但連續多月保持在50%以上，顯示非製造業仍保持較平穩的增長。

中新社報導，分析稱，當月，受高溫多雨天氣影響，建築業活動有所回調，是導致非製造業增速放緩的主要因素。拋開建築業的短期影響，服務消費相關行業積極因素有所顯現，較好支撐了非製造業平穩增長。

各單項指數中，新訂單指數為48.1%，環比下降1.4個百分點。分行業來看，建築業新訂單指數為46.3%；服務業新訂單指數為48.4%。21個行業中，航空運輸業、郵政業、鐵路運輸業、電信廣播電視和衛星傳輸服務業和互聯網及軟件信息技術服務業等10個行業高於50%。分析稱，7月，各地受高溫多雨天氣影響較大，施工進度受到不同程度影響，建築業呈現淡季特徵。下半年，隨著天氣轉涼和雨季結束，建築業活動有望加快恢復。

7月，投入品價格指數為50.8%，環比上升1.8個百分點；銷售價格指數為49.7%，環比上升1.9個百分點。7月，暑期來臨，社會生活常態化運行使居民暑期消費需求得到有效釋放，全面帶動相關服務業活動活躍。

分析認為，下半年，隨著中央有關擴內需和提信心的相關政策逐步落地，中國經濟內生性增長動力有望繼續增強。在房地產市場平穩健康發展和基建投資繼續加快的帶動下，建築業需求釋放力度有望增強。隨著擴內需政策的逐步落地，終端消費需求將持續提振，將會拉動服務消費相關行業的有效供給，促進服務業持續向好回升。同時，資本市場的活躍也將帶動相關資本市場服務業活動趨升，提振市場信心和居民消費信心。