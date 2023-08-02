台商助力 山城運動用品業崛起

切皮、縫線、包裝……走進台企宏國（龍岩）運動用品有限公司的生產車間，只見切割機、織花機、縫紉機匯成火熱生產的「交響曲」，工人們正精心加工生產出口美國、日本的棒球運動手套。而該公司的產品陳列室裡，棒球、棒球手套、棒球棒等棒球系列產品琳瑯滿目。

中新社報導，宏國（龍岩）運動用品有限公司副總經理蕭紫燕表示，今年公司的訂單已經排滿。在「客家祖地」福建省龍岩市連城縣的廟前工業集中區裡，有37家企業入駐，其中有18家是台資企業。這裡生產的棒球運動系列產品，正源源不斷銷往美國、日本、韓國等10多個國家。

不僅是棒球運動系列產品，深處閩西山區的連城縣還是中國領先的皮划艇、移動式籃球架、家庭健身器械生產基地，運動用品產業年產值已超10億元（人民幣，下同）。

一個運動用品產業緣何能在連城這個山區小縣悄然崛起？在蕭紫燕看來，這是台商廖芳洲先生到廟前投資後帶來的產業集群效應。

2006年，廖芳洲手握10多萬份棒球手套訂單，來到大陸尋找投資設廠之地。路過廟前鎮時，他發現這裡交通便利、地勢開闊、人口眾多，非常適合投資辦廠。廖芳洲說幹就幹，投資1100多萬元創辦了以生產棒球手套為主的宏國（龍岩）運動用品有限公司，成為第一位入駐廟前鎮的台商。

僅僅三個月時間，廖芳洲便租下廠房、採購好設備、整理好場地，接著招聘員工、培訓技術，把一項新興產業帶進了連城。隨後幾年裡，在廖芳洲帶動下，兩位生意夥伴林金生和羅道堅也來到了廟前鎮，一起從事棒球相關產業。廟前現已形成了完整的棒球運動產品產業鏈條，成為大陸最集中的棒球運動系列產品生產基地和全球棒球運動用品採購商的重點採購點。