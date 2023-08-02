陸商務部：中阿將深化探油合作

大陸商務部副部長李飛7月31日稱，今後將與阿拉伯國家進一步鞏固能源合作關係，深化石油、天然氣勘探等傳統能源領域全產業鏈上下游合作。

中新社報導，第六屆中國—阿拉伯國家博覽會將於9月21日至24日在寧夏銀川市舉辦。李飛在31日舉行的新聞發布會上表示，近年來中阿貿易結構持續優化。中國是阿拉伯地區第一大貿易夥伴國，中阿貿易額從2012年的2224億美元增長到2022年的4314億美元，十年間增長了近一倍。

投資方面，據李飛介紹，2022年中國對阿拉伯國家新增直接投資26.2億美元，同比增長13.3%；阿拉伯國家新增來華投資10.5億美元，同比增長近9倍。投資項目涵蓋油氣、建築、採礦、製造、物流、電力等多個領域。

李飛稱，今後中國將與阿拉伯國家進一步加強發展戰略對接，立足共同利益，著眼長遠發展，加強政策溝通交流，拓展能源、基礎設施建設、農業、投融資、高新技術等各領域務實合作。

他表示，中國將與阿拉伯國家進一步鞏固能源合作關係，深化石油、天然氣勘探等傳統能源領域全產業鏈上下游合作，推動光伏、光熱、風能等可再生能源領域創新發展，共同構建新時期中阿能源合作新格局。

本屆中阿博覽會將全面恢復線下舉辦，在原有新興材料展、品牌商品展、醫療康養展的基礎上，首次設置中央企業展、智慧氣象展、裝備製造及技術展。