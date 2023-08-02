陸商務部：中阿將深化探油合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部副部長李飛7月31日稱，今後將與阿拉伯國家進一步鞏固能源合作關係，深化石油、天然氣勘探等傳統能源領域全產業鏈上下游合作。

中新社報導，第六屆中國—阿拉伯國家博覽會將於9月21日至24日在寧夏銀川市舉辦。李飛在31日舉行的新聞發布會上表示，近年來中阿貿易結構持續優化。中國是阿拉伯地區第一大貿易夥伴國，中阿貿易額從2012年的2224億美元增長到2022年的4314億美元，十年間增長了近一倍。 　　

投資方面，據李飛介紹，2022年中國對阿拉伯國家新增直接投資26.2億美元，同比增長13.3%；阿拉伯國家新增來華投資10.5億美元，同比增長近9倍。投資項目涵蓋油氣、建築、採礦、製造、物流、電力等多個領域。

李飛稱，今後中國將與阿拉伯國家進一步加強發展戰略對接，立足共同利益，著眼長遠發展，加強政策溝通交流，拓展能源、基礎設施建設、農業、投融資、高新技術等各領域務實合作。

他表示，中國將與阿拉伯國家進一步鞏固能源合作關係，深化石油、天然氣勘探等傳統能源領域全產業鏈上下游合作，推動光伏、光熱、風能等可再生能源領域創新發展，共同構建新時期中阿能源合作新格局。

本屆中阿博覽會將全面恢復線下舉辦，在原有新興材料展、品牌商品展、醫療康養展的基礎上，首次設置中央企業展、智慧氣象展、裝備製造及技術展。

化石 再生能源

延伸閱讀

南亞博覽會 下月中昆明登場

陸投資南亞 接近150億美元

特斯拉印度設廠要出平價電動車？ 傳本月與商務部討論

阿根廷天然氣管即將完成 邁向油氣出口大國

相關新聞

陸公布28條措施 挺民企投資六大科技

為穩定民企信心，大陸官方持續對民營企業推出相關支持政策。繼公布31條「促進民營經濟發展壯大意見」後，大陸發改委1日再發布...

三大豪車品牌在華 銷量回暖

三大一線豪華汽車品牌BBA（BMW、賓士、奧迪），上半年成績單相繼出爐。隨著上半年晶片短缺逐漸緩解，BBA在大陸銷量跟隨...

比亞迪新能源車熱賣

比亞迪1日公告，7月新能源汽車銷量26萬2,161輛，年增61.3％；前七月累計銷量151萬7,798輛，年增88.81...

台商助力 山城運動用品業崛起

切皮、縫線、包裝……走進台企宏國（龍岩）運動用品有限公司的生產車間，只見切割機、織花機、縫紉機匯成火熱生產的「交響曲」，...

陸電動車長紅 半年賣374萬輛

中國國家發改委副主任李春臨7月31日透露，截止到今年6月底，全國新能源汽車保有量超過1620萬輛。新能源汽車產銷量、市場...

發改委促消費 「並非掏空錢包」

在回應中國最新出台的提振消費的舉措時，大陸國家發改委副主任李春臨7月31日強調，促消費政策不是所謂的「掏空錢包」、「透支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦