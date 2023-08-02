陸電動車長紅 半年賣374萬輛

中國國家發改委副主任李春臨7月31日透露，截止到今年6月底，全國新能源汽車保有量超過1620萬輛。新能源汽車產銷量、市場占有率、保有量均創歷史新高。

中新社報導，在當天下午召開的國務院政策例行吹風會上，李春臨表示，今年上半年，中國汽車產銷量為1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%，在一季度汽車產銷同比下滑的情況下，二季度汽車產銷明顯恢復。

其中，新能源汽車產銷成為最大亮點。他指出，從產銷量來看，今年上半年新能源汽車產銷分別完成了378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。從市場占有率來看，新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比重已經達到28.3%，將近三成，比2022年提升了2.7個百分點。從保有量來看，截止到今年6月底，全國新能源汽車保有量超過1620萬輛。新能源汽車產銷量、市場占有率、保有量均創歷史新高。

近期，中央政治局會議提出，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢。國務院常務會議也對新能源汽車產業發展作出了重要部署。在他看來，一系列有關新能源汽車消費和發展的政策措施，加之，新能源汽車車輛購置稅減免政策得到延續和優化，這些都為新能源汽車消費創造了良好的政策和市場環境。

他透露，針對汽車消費細分市場，下一步將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策，更好滿足民眾需求。