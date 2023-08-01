人民銀行：指導商業銀行調低個人住房貸款利率

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民銀行等表示，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行。(路透社資料圖片)
人民銀行等表示，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行。(路透社資料圖片)

中國人民銀行表示，下半年要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

據澎湃新聞，人行、國家外管局召開下半年會議，表示繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，持續改善和穩定市場預期，為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、綠色發展和中小微企業發展，著力增強新增長動能。繼續深化利率市場化改革，促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降。堅持「兩個毫不動搖」，切實優化民營企業融資環境。

外匯方面，加強和改善外匯政策供給，維護外匯市場穩健運行。密切關注跨境資金波動情況，加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。推動銀行健全匯率風險管理服務長效機制，加強對重點主體匯率避險支持。深入推進貿易外匯便利化等政策措施，進一步完善跨國公司本外幣一體化資金池業務管理框架。完善境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理。維護外匯市場健康秩序，高壓打擊地下錢莊、跨境賭博等違法違規活動。完善中國特色外匯儲備經營管理。

房地產方面，會議要求落實好「金融16條」，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

會議還提到，切實防範化解重點領域金融風險。統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線；深化金融國際合作和金融業高水平開放。穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放。簡化境外投資者投資中國市場程序，豐富可投資資產種類。進一步便利境外投資者增持人民幣資產，有序推進人民幣國際化。持續提升金融服務和管理水平。

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