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再推28條措施 陸鼓勵民企投資AI科技

聯合報／ 記者陳宥菘黃雅慧／綜合報導

大陸當局為穩定民企信心，持續對民營企業推出支持政策。繼發布卅一條「促進民營經濟發展壯大意見」後，大陸發改委昨再發布廿八條「關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知」。新措施鼓勵民企參與重要科技項目，在工業軟體、雲計算、人工智慧（AI）、工業互聯網、基因和細胞醫療和新型儲能等領域克服難題。

上述廿八條支持民企措施，提出要從促進公平准入、強化要素支持、加強法治保障等方面入手，提振民營經濟發展信心。

在公平准入方面，在重大工程和補短板（缺陷）項目中，選取具有一定收益水平、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單；擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模，推動符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，進一步擴大民間投資。

通知指出，要推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例；修訂新版市場准入負面清單，推動各類經營主體依法平等進入清單之外的行業、領域和業務。針對長期以來不利民企的輿論環境進行整治，展開「打假治敲」等行動。

針對融資難，官方將延長普惠小微貸款支持工具期限至明年底，持續加大普惠金融支持力度。

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