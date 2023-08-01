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比亞迪前7月銷售新能源車151.8萬輛 年增88.8%

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
比亞迪今年前七月累計銷量151萬7,798輛，年增88.81％，是今年大陸國內唯一一個銷量突破150萬輛的車企。（IT之家）
比亞迪今年前七月累計銷量151萬7,798輛，年增88.81％，是今年大陸國內唯一一個銷量突破150萬輛的車企。（IT之家）

大陸電動車龍頭比亞迪1日公告，7月新能源汽車銷量26萬2,161輛，年增61.3％；今年累計銷量151萬7,798輛，年增88.81％，是今年大陸國內唯一一個銷量突破150萬輛的車企。

數據顯示，比亞迪7月海外銷售1萬8,169輛，今年1-7月累計出口超9.2萬輛。

從官方公布的數據來看，7月純電EV車型銷量13萬4,783輛，油電混合DM車型12萬6,322輛，純電動的銷量甚至還要比插混車型更好一些。

按照26萬輛的月銷量計算，比亞迪平均單周的銷量就達到了6.5萬輛左右，超過了任何一家自主新勢力品牌在7月的總銷量。

其中，王朝系列車款7月銷量為13萬2,850輛，全年累計銷量為79萬6,545輛。

具體到車型方面，秦家族7月銷量為4萬4,695輛，年度累計銷量為26萬468輛； 漢家族7月銷量為2萬5,237輛，年度累計銷量為12萬1,268輛；雖然還沒有恢復到月銷3萬輛的巔峰數據，但在冠軍版上市之後，漢家族的銷量確實出現明顯回暖，穩居大陸國內中大型轎車市場銷量榜首。

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