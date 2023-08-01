淨利年增138%！ 百勝中國Ｑ2淨新增422家門市

百勝中國1日公布2023年第2季財務業績公告，顯示該公司總收入為26.5億美元（約台幣835.6億元），年比增長25%。在系統銷售額年比增長32%，其中，旗下品牌肯德基和必勝客分別增加32%和30%。而同店銷售額同比增加15%（分析師預期增長14.4%），肯德基和必勝客則分別增加15%和13%。

新京報消息指出，今年年第二季，百勝中國的淨利潤為1.97億美元，年比增長138%，主要是由於經營利潤的增加。而「不計外幣換算」的影響，主要得益於同店銷售額的增長，新店面的貢獻，以及去年同期門市暫時停業的影響帶來的低基數效應。

此外，百勝中國今年第二季淨新增422家門市，截至今年6月底，其門市總數為13,602家，相比去年年底新增655家。百勝此前對今年的預期和規劃，預計將淨新增1100至1300家門店，它亦表示原計劃不變。

百勝中國首席執行長屈翠容稱，該集團第二季營收表現亮眼，要「歸功於團隊孜孜不倦的奉獻和創造力」。她認為，百勝在第二季取得優異的業績，收入和利潤均實現了強勁增長，「再次印證了我們『反脆弱』的業務模式，以及在順境中把握機遇、在逆境中保持堅韌的能力。我們用創新的產品和高性價比滿足了消費者的需求，並推動同店銷售實現雙位數增長」。

屈翠容還表示，肯德基的K薩和必勝客的新菜單深受廣大消費者的喜愛。引人入勝的原神聯動活動，以及和三麗鷗、寶可夢合作推出的趣味玩具也激發了強勁的需求，為消費者帶來歡樂。兒童節當天訂單量達850萬，創下單日新高。在假期和特別營銷活動期間，我們卓越的運營團隊、強大的端到端數字化能力和敏捷的供應鏈使我們能夠靈活地應對客流高峰，同時一如既往地保證質量和服務水平。得益於公司全體上下的不懈努力，我們上半年的經營利潤已經超過了2022年全年的水平。”

另，百勝中國進一步透露，截至今年6月底止，該公司實現淨利潤爲4.86億美元，年比增加166%；經調整淨利潤爲4.91億美元，年比增加164%。值得注意的是，該公司「上半年的經營利潤已經超過了2022年全年的水準」。