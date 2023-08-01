滙豐第2季稅前利潤88億美元 年增89％ 股價創5年新高

滙豐控股1日公布第2季業績，按列帳基準稅前利潤88億美元，年增89%，表現優於預期。匯豐宣布派發季度股息0.1美元，以及即將啟動今年第二輪總值最多20億美元的股份回購行動，與上季回購力度相同。於「放榜」後，匯豐港股1日盤中一度上漲2.3％至66.35港元，再創逾5年新高。

據香港經濟日報報導，滙豐同時上調有形股本回報率（RoTE）指引，由首季業績時所指的「2023年實現平均有形股本回報率至少12%」，更新為「2023及2024年有形股本回報率目標約15%」。

對此，滙豐行政總裁祈耀年表示，上半年匯豐表現強勁，並有信心實現2023及2024年修訂後的有形股本回報率目標約15%。世界各地業務均普遍獲利，淨利息收益表現強勁，加上持續嚴控成本，推動環球業務收入增長。

祈耀年稱，上半年滙豐列帳基準除稅前利潤為216.6億美元，按年增1.5倍。當中受惠於撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元，以及收購英國矽谷銀行錄得的暫計增益15億美元。滙豐上半年收入達368.76億美元，按年增50.2%。

祈耀年指出，很高興匯豐集團能夠以派息和回購方式回饋股東，並預期集團日後仍然擁有雄厚的資本分派能力。 「鑑於目前市場對全球央行利率的共識，集團已將2023年淨利息收益全年指引上調至350億元以上。」之後的進一步回購將視乎是否有適當的資本水準而定。

另，匯豐透露，最新預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）在上半年為13億美元，按年增23%。今年上半年的提撥還包括與大陸商⽤物業行業有關的3億美元，及英國工商金融業務的提撥。而僅單計第2季，滙豐列帳收入為167.05億美元，按年增36%，但按季跌17%，稅前利潤87.71億美元，按年增89%，按季少32%。

此外，市場人士同樣也看好滙豐前景。就滙豐股價走勢來看，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，下半年匯豐股價升勢或不如6﹑7月時般急速，「這與當時資金物色具避險功能的投資，以及作出超前部署有關，但是他相信滙豐股價趨勢保持上揚」。