房市續探底 陸7月百強房企銷售月減33.5% 創近年低點

大陸房產調研平台克而瑞數據顯示，7月百強房企實現銷售操盤金額人民幣3,504.3億元，月減33.5%，年減33.1%，業績規模創近年新低，行業持續探底。分析認為前期政策出台力度不及預期，以及民眾收入預期下降，導致7月市場熱度有所回落。

申萬宏源統計，7月單月銷售過人民幣百億的房企數量為11家，較2022年同期減少4家，對比2021年同期減少16家；克而瑞數據，7月有超半數的百強房企業績年增率降幅大於30%，其中36家企業年增率降幅超過50%。

另一家房產調研平台中指研究院數據顯示，TOP100房企1-7月的銷售總額年減4.6%；在拿地方面，今年1-7月，TOP100企業拿地總額人民幣6,946億元，拿地規模年減13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。

大陸官方自7月底一連串明確訊號釋出要優化房地產政策：中共中央政治局7月24日召開會議指出「要適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」; 大陸住建部於7月28日表示要落實好降低購買首套住房首付比例、個人住房貸款「認房不認貸」等；大陸國常會7月31日再次強調「要調整優化房地產政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展的政策舉措」。

伴隨中央對於房地產調控的方向，北上廣深等一線城市住建部陸續表態跟進。外界關注一線大城市有可能鬆綁房市政策。

中指研究院市場研究總監劉水表示，預計後續核心一二線城市在長期過熱階段出台的政策有望逐步優化，房地產將迎來政策底，若支持政策能夠盡快落地，向市場傳遞信心，核心一二線城市市場有望逐步企穩，但由政策底到市場底仍需一定時間。

但克而瑞分析師認為，如果核心一二線城市能穩步落實局部鬆綁「四限」（限購、限售、限貸、限價），整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，也很難再現當年的V型反轉行情。