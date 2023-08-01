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讓企業家專心幹事業 大陸全面清理網路涉企負面訊息

聯合報／ 大陸中心／即時報導
為展現對企業家的愛護，大陸官方近期大力清理網上惡意炒作企業與企業家負面訊息的帳戶與留言。（中新社）
為展現對企業家的愛護，大陸官方近期大力清理網上惡意炒作企業與企業家負面訊息的帳戶與留言。（中新社）

為展現對企業家的愛護，大陸國家網信辦近期推出「清朗．優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，要求地方網信辦積極受理處置涉企業、企業家的不法信息，並督促微信、微博、抖音等網路平台快速核查處置涉企投訴舉報。迄今已清理涉企虛假不實等信息8.6萬餘條，處置帳號8,425個。

根據大陸國家網信辦微信公眾號消息，這次行動主要針對：惡意集納炒作企業負面信息、謀求非法利益問題；散布涉企虛假不實信息問題；假冒仿冒他人企業名稱等問題；虛構企業家私生活話題、炒作企業家個人隱私問題；傳播帶有地域歧視、人群歧視等標籤式、汙名化信息的問題。

大陸國家網信辦稱，部分帳號為博眼球、賺粉絲、吸流量，熱衷炒作所謂企業家的情感經歷、婚姻故事、家庭成員和個人健康等話題，嚴重侵犯企業家個人隱私。對此，國家網信辦要求網站平台加強巡查力度，集中整治涉企業家個人隱私的話題，並清理相關信息。

下一步，國家網信辦將持續聚焦網上破壞網絡營商環境的各類問題，進一步加強涉企信息舉報受理，督促網站平台拓寬舉報受理渠道，強化問題網站平台和帳號管理，「為企業聚精會神幹事業、心無旁騖謀發展」營造良好的網路營商環境。

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