讓企業家專心幹事業 大陸全面清理網路涉企負面訊息

為展現對企業家的愛護，大陸國家網信辦近期推出「清朗．優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，要求地方網信辦積極受理處置涉企業、企業家的不法信息，並督促微信、微博、抖音等網路平台快速核查處置涉企投訴舉報。迄今已清理涉企虛假不實等信息8.6萬餘條，處置帳號8,425個。

根據大陸國家網信辦微信公眾號消息，這次行動主要針對：惡意集納炒作企業負面信息、謀求非法利益問題；散布涉企虛假不實信息問題；假冒仿冒他人企業名稱等問題；虛構企業家私生活話題、炒作企業家個人隱私問題；傳播帶有地域歧視、人群歧視等標籤式、汙名化信息的問題。

大陸國家網信辦稱，部分帳號為博眼球、賺粉絲、吸流量，熱衷炒作所謂企業家的情感經歷、婚姻故事、家庭成員和個人健康等話題，嚴重侵犯企業家個人隱私。對此，國家網信辦要求網站平台加強巡查力度，集中整治涉企業家個人隱私的話題，並清理相關信息。

下一步，國家網信辦將持續聚焦網上破壞網絡營商環境的各類問題，進一步加強涉企信息舉報受理，督促網站平台拓寬舉報受理渠道，強化問題網站平台和帳號管理，「為企業聚精會神幹事業、心無旁騖謀發展」營造良好的網路營商環境。