廣州二手住宅網簽宗數微降

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市房地產中介協會發布7月廣州二手住宅交易簡報，7月廣州二手住宅網簽宗數和面積分別為8096宗和81.12萬平方米。環比小幅下降2.36%和2.81%。同比增長8.80%和13.04%。 

中新社報導，從區域來看，中心城區的越秀區網簽面積環比增長10.09%，環市東、東風東和楊箕等板塊均有不俗的表現。黃埔區和海珠區網簽面積環比均小幅增長，幅度分別為3.36%和1.14%。荔灣區、天河區和白雲區網簽面積環比均有下降。外圍區域中，南沙區和增城區網簽面積環比分別增長6.95%和2.98%。 　　

面積區間構成方面，120至144平方米所占比重環比繼續增長，增長幅度為0.46個百分點；60平方米以下和60至90平方米所占比重均下滑。按揭付款比例環比下降4.18個百分點至32.56%。

從中心城區熱門板塊和熱門樓盤來看，同德圍-羅沖圍板塊排名榜首，黃埔區府板塊躍居第二，其網簽宗數環比增長30.93%。西關板塊居第三位。多數樓盤活躍度均有提升，其中嶺南新世界、金碧花園和富力桃園雄踞前三，網簽宗數環比分別增長44.83%、35.71%和23.08%。萬科幸福譽網簽宗數環比增長73.33%，保利花園網簽宗數環比增長63.64%。

板塊 桃園 房地產

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