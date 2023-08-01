上海上半年GDP增長9.7% 冠全陸
安徽省統計局7月30日公布安徽今年上半年經濟數據，至此，中國大陸31個省區市上半年的國內生產毛額（GDP）數據全部出爐，其中13個省分增速超6%。
據澎湃新聞報導，經大陸國家統計局初步核算，上半年國內生產總值為人民幣59兆3,034億元，較去年同期增長5.5%。
上半年的數據顯示，在年比增速方面，有13個省分增速超6%。其中，上海、海南、西藏三省分增速超過8%，吉林、內蒙古兩省分超過7%，上海是所有省分中增速最高的，達到9.7%。
不過上海今年上半年GDP高速增長的主要原因是去年基期比較低，去年上半年因新冠疫情爆發，上海實施嚴格的封城措施，導致第2季經濟基本停擺。
從經濟總量來看，與去年同期相比，廣東、江蘇今年上半年破人民幣6兆元；上海、河北、北京突破2兆元；貴州也成功突破1兆元。
從居民人均可支配收入來看，與去年同期相比，今年上半年，上海、北京雙雙突破人民幣4萬元，與浙江、江蘇、天津成為中國大陸居民人均可支配收入排名前五的省分。
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