圓通航空 在白雲機場3天3線連開

圓通航空7月30日在廣州宣布，將分別於7月31日、8月1日、8月2日正式開通廣州至金奈、廣州至孟買、廣州至德里三條全貨機國際貨運航線。這也是廣州白雲機場首次出現同一航空公司「三天三線連開」的情況。

中新社報導，按照圓通航空的飛行計畫，上述三條全貨機航線執飛機型為B767-300，每周每條航線各執行一班，滿載可達50噸左右，主要承運電子產品、汽車配件、紡織品、機械設備等貨物的跨境運輸。這三條航線預計每年可為廣州白雲機場帶來8000噸國際貨運吞吐量的增長。據悉，圓通航空還將開通廣州至達卡貨運航線。

此前，中國與南亞地區間的貨運航線主要從昆明、南寧等地始發。新航線開通後，將大幅提升廣州至南亞地區的貨運運力，密切兩地經貿往來。廣州白雲機場背靠中國重要的國際商貿中心—廣州，依託珠三角地區發達的製造業和貿易基礎，具有輻射中國主要城市，覆蓋東南亞、南亞地區，連接歐美和大洋洲的天然網絡優勢。

今年以來，廣州白雲機場已經新開貨運航線14條，其中國際和地區貨運航線5條，中國國內貨運航線9條。截至今年7月，廣州白雲機場的國際和地區航空貨郵量占到總貨郵吞吐量的七成以上。

圓通航空連開四條全貨機國際貨運航線，將進一步拓寬廣州、廣東乃至粵港澳大灣區對外經貿合作往來的「空中大動脈」。