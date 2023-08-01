陸拚能源安全 發電規模增長10.8%

大陸國家能源局昨天舉行三季度例行新聞發布會，會中公布，上半年大陸國內能源供給保障能力穩步提升，能源綠色低碳轉型加快推進，全國能源供需總體平穩有序。

中新社報導，國家能源局發展規劃司副司長董萬成7月31日在記者會上表示，上半年中國能源消費持續增長，全社會用電量累計4.3萬億千瓦，同比增長5.0%。前六個月，第一、二、三產業用電量同比分別增長12.1%、4.4%、9.9%。工業用能整體延續增長態勢。煤炭、天然氣消費量平穩增長，成品油消費量較快增長。

他說，上半年能源生產供應平穩有序。上半年國內原煤、原油、天然氣產量穩步提高，同比分別增長4.4%、2.1%、5.4%。全國發電裝機規模達到27.1億千瓦，同比增長10.8%。全國能源重點項目完成投資額超過1兆元人民幣，同比增長23.9%。國際煤炭、原油、天然氣價格明顯回落，中國能源進口較快增長。

此外，迎峰度夏能源保供基礎進一步夯實。他指出，煤炭、煤電兜底保障能力持續增強，電煤供應平穩有序。電廠存煤保持歷史高位，有力滿足高峰時段用煤需求。跨省跨區通道輸電能力進一步提升，電力互濟能力持續增強。

另據國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，上半年，大陸全國可再生能源裝機達到13.22億千瓦，約占中國總裝機的48.8%。

王大鵬說，上半年，大陸全國可再生能源新增裝機1.09萬千瓦，同比增長98.3%，占新增裝機的77%。截至今年上半年，全國可再生能源裝機突破13億千瓦，達到13.22億千瓦，同比增長18.2%，歷史性超過煤電，約占中國總裝機的48.8%。

具體來說，水電方面，截至6月底，全國水電累計裝機容量達4.18億千瓦，其中常規水電3.69億千瓦，抽水蓄能0.49億千瓦。上半年全國水電發電量5166億千瓦時，全國水電平均利用小時數為1239小時。

風電方面，截至6月底，全國風電累計裝機達到3.89億千瓦，同比增長13.7%。上半年全國風電發電量4628億千瓦時，同比增長20%。全國風電平均利用率96.7%，同比提升0.9個百分點。

光伏（太陽能）發電方面，截至6月底，全國光伏發電裝機容量達到4.7億千瓦。全國光伏發電量2663億千瓦時，同比增長30%。上半年全國光伏發電利用率98.2%，同比提昇0.4個百分點。

生物質發電方面，上半年，全國生物質發電新增裝機176萬千瓦，累計裝機達4308萬千瓦，同比增長9.2%，生物質發電量984億千瓦時，同比增長10.1%。