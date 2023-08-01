需求趨緩 陸製造業仍低迷

大陸統計局昨發布七月製造業採購經理人指數（PMI）為四九點三，雖較上月上升○點三，但已連續四個月低於榮枯線五十以下，顯示製造業景氣依舊低迷。非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為五一點五和五一點一，雖連續七個月位於擴張區間，但分別下降一點七和一點二。分析認為，按目前趨勢，服務業與製造業可能都陷入收縮。

從製造業組成指數看，生產指數為五十點二，較上月下降○點一，雖然生產維持擴張，但略有下降；供應商配送時間指數為五十點五，比上月上升○點一，顯示製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

新訂單指數為四九點五，比上月升○點九，意味製造業市場需求景氣度有所改善；從業人員指數為四八點一，比上月下降○點一，顯示製造業企業用工景氣度變化不大。

大陸統計局高級統計師趙慶河表示，部分企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell分析，數據並未顯示經濟好轉，北京大力支持經濟的政策還未轉化成市場普遍預期的大規模財政刺激措施。

光大銀行金融市場部研究員周茂華表示，目前製造業需求復甦偏弱，海外需求趨緩，及房地產處於企穩復甦階段，鋼鐵等高耗能行業表現偏弱。民生銀行首席經濟學家溫彬說，製造業PMI尚未回到榮枯線以上，非製造業擴張速度明顯放緩，經濟仍面臨較大逆風壓力。