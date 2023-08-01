陸20條救內需 擴大新能源車消費

為提振大陸內需市場，大陸國家發改委等部門昨發布「關於恢復和擴大消費的措施」，涉及六大方面、廿條措施，包括落實帶薪休假制度、穩定汽車和住房等大宗消費，豐富文旅消費及優化小額消費信貸等。不過，大陸官員昨被問到如何改善民眾收入，並未提具體作為，僅作原則性宣示。

大陸國新辦昨舉行記者會，發改委副主任李春臨稱，促消費政策不是「掏空錢包」或透支需求，推出擴大消費廿條措施，希望透過優化政策，滿足消費需求，釋放消費潛力。

針對如何增加民眾收入，李春臨稱，持續擴大就業、促進居民增收，是提高居民消費能力和意願的有效手段。要多管道增加中低收入群眾要素收入，增加城鄉居民財產性收入，透過消費能力提升，提高居民消費意願。

根據「關於恢復和擴大消費的措施」內容，發改委指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費良性循環促進機制，增強消費能力。

在穩定大宗消費方面，要優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施。擴大新能源汽車消費，落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉等。同時支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策。在大城市推進城中村改造。提升家居和電子產品消費。

至於擴大服務消費，措施提出，要擴大餐飲服務消費，支持各地舉辦美食節。豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度，促進假日消費。支持有條件地區建設「廿四小時生活圈」。

措施還提出促進文娛體育會展消費，提升健康服務消費等。此外，要加強金融對消費領域的支持，合理優化小額消費信貸等。

中泰證券首席分析師楊暢分析，上述措施針對消費對象和場景提出了較完善政策，但現階段恢復和擴大消費，還需針對性提升民眾的消費意願和能力。