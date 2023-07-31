陸對無人機出口管制 全球龍頭品牌大疆回應了

大陸官方31日下午以「維護國家安全和利益」為由，宣布對部分無人機實施臨時出口管制，全球第一品牌的深圳大疆晚間表示，大疆自成立之初就堅決反對將其產品和技術用於任何軍事或戰爭用途，也一直嚴格遵守有關法律法規。

環球網報導，這項禁令是大陸商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部等4部門聯合發布，並於9月1日起施行。

占據全球民用無人機市場最大份的大疆公司晚間表示，作為一家全球化企業，在出口管制領域始終保持嚴謹負責的態度。大疆一直嚴格遵守並執行中國及其他業務所在國或地區所適用的出口管制法律法規。

大疆表示，大疆始終致力於設計、開發、製造民用無人機產品。「自成立之初，一直堅決反對將我司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途。我們從未設計和製造過軍事用途的產品和設備，也從未在任何國家推銷或銷售我們的產品用於軍事衝突或戰爭」。

「我們也將嚴格遵守中國政府今日發佈的無人機臨時出口管制政策，確保全面合規，認真履行企業社會責任，讓科技更好造福人類」。