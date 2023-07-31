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海底撈公布上半年獲利 年增高達29倍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
海底撈今年上半獲利大增29倍。（網路照片）
海底撈今年上半獲利大增29倍。（網路照片）

海底撈公司30日晚間公布今年上半獲利預告，初估今年上半年營收不少於人民幣188億元，年增23.7%，淨利潤不低於人民幣22億元，年增高達29倍。

海底撈表示，今年上半年營收增長主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉；及「硬骨頭」計畫下部分先前關閉店面重開後，餐廳數增加。而利潤增加主要由於翻桌率提高，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。

海底撈還在公告中指出，今年上半年，集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作。此外，集團也嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

澎湃新聞報導，此前，海底撈從2021年開始糾正擴張策略，並於同年11月開啟「啄木鳥計畫」關閉近300家經營不佳的店。2022年，海底撈繼續放緩拓店速度，並在當年9月啟動「硬骨頭」計畫，此前關閉的部分店面得以重新開業。

海底撈去年營收人民幣347.4億元，年減15.5%；公司擁有人應占利潤人民幣13.7億元，轉虧為盈。據2022年報披露，去年全年，海底撈新開24家餐廳，並有48家關閉餐廳恢復營業，還關閉50家經營表現欠佳的餐廳。截至2022年12月31日，中國大陸地區共有1,349家海底撈餐廳，港澳台地區共有22家。

海底撈 餐廳 人民幣

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