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陸推出20條措施鼓勵消費 支持合理購房增、加消費信貸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方積極促進內需消費，其中汽車消費是一大重點。圖為日前在吉林長春舉行的車展。（新華社）
大陸官方積極促進內需消費，其中汽車消費是一大重點。圖為日前在吉林長春舉行的車展。（新華社）

大陸國家發改委31日公布《關於恢復和擴大消費的措施》，涉及6大方面20條措施，包括穩定汽車、住房等大宗消費，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造；擴大餐飲服務消費和豐富文旅消費等等。

發改委指出，著力推動高質量發展，把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。

在穩定大宗消費方面，要優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施。擴大新能源汽車消費，落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。

同時支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，穩步推進老舊小區改造，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。提升家裝家居和電子產品消費。

在擴大服務消費方面，要擴大餐飲服務消費，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區。豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費，推動夜間文旅消費規範創新發展，引導博物館、文化館、遊樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設「24小時生活圈」。

此外，還提出促進文娛體育會展消費，加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。提升健康服務消費，堅持中西醫並重，推動優質醫療資源下沉，著力增加高質量的中醫醫療、養生保健、康復、健康旅遊等服務。

在促進農村消費方面，要開展綠色產品下鄉。完善農村電子商務和快遞物流配送體系。推動特色產品進城。大力發展鄉村旅遊。

在優化消費環境方面，要加強金融對消費領域的支持，在加強徵信體系建設的基礎上，合理優化小額消費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度。持續提升消費服務質量水平。完善促進消費長效機制。

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