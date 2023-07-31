華為 重登陸手機五哥

國際數據公司IDC發布第2季大陸手機市場追蹤報告，其中在出貨量排名前五中，再次出現華為身影。IDC數據顯示，今年第2季華為手機市占13%，排名第五，而去年同期手機市占僅7.3%，消失在前五大手機廠商之列。

證券時報報導，IDC數據顯示，2023年第2季，在大陸境內前五大智慧手機廠商按排名先後分別是OPPO、vivo、榮耀、蘋果、小米和華為（並列第五，市占率13.1%及13%在統計誤差合理範圍內）。其中，僅有蘋果和華為第2季銷量實現與去年同期相比增長，蘋果銷量與去年同期相比增長6.1%，華為銷量與去年同期相比成長76.1%。

分析師陳佳表示，雖然華為銷量在第2季才重回前五名，但這是遭遇美國長期制裁和剝離榮耀之後的業績。實際上，若看大陸境內手機市場榮耀、OPPO、vivo、小米四大品牌都剝離了低階子品牌，例如小米的銷量主要是靠紅米系拉動而非主品牌Xiaomi的業績，那麼華為的排名還會更進一步。

圖／經濟日報提供

據IDC分析，隨著新品發布節奏的正常，華為出貨量繼續恢復，儘管依然受到外部限制，但憑藉新品P60系列和折疊機Mate X3系列的優異表現，華為在600美元（約新台幣1.9萬元）以上高階市場銷量保持在第二位。

北京達瑞管理諮詢創始人馬繼華指出，從華為手機銷售來看，P60依然具有市場號召力。現在這個階段，5G缺乏新應用，硬體設備同質化嚴重，4G手機與5G手機的使用體驗差別不大，也給了華為手機發展機會。

另一家市調機構Canalys 28日公布數據顯示，第2季大陸智慧手機市場出貨量為6,430萬支，市場跌幅收窄至5%。IDC在27日公布數據顯示，第2季大陸智慧手機出貨為6,570萬支，年減2.1%，降幅明顯收窄。

Canalys表示，大陸手機市場將在下半年溫和復甦，政府應有措施在三四線城市刺激消費電子買氣，電信商也正增加對初階手機補貼，改善當地品牌出貨狀況，當地手機品牌正改良線下通路模式，部分開始擴大覆蓋範圍。

IDC指出，今年上半年雖有「618」等促銷網購節，但大陸智慧手機市場情況仍低於預期，反映消費者需求依然低迷，希望第4季當地手機市場能進入到明顯恢復的趨勢，但反彈力量可能低於此前預期，整體市場仍充斥不確定性。