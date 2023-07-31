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陸電動車充電價變貴

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近日大陸許多新能源車主反應充電價格變貴，甚至有多地車主反應充電費漲幅超過50%。專家認為充電漲價主因在於夏季用電高峰期，電力供應相對緊張，電網就提高營運商充電的電費，充電變貴可能成為大陸電動車市帶來挑戰。分析指出充電費變貴的深層隱憂在於如何讓充電樁企業仍難盈利的現實。

7月以來，鄭州、上海、青島、重慶與廣州等地的電動車主反應使用充電樁費用上漲。21世紀經濟報導估算，如按照動力電池電量為50度計算，一輛新能源汽車充滿電的費用將超過人民幣百元，較此前上漲約人民幣35元。

除夏季用電高峰使充電費用上漲外，21世紀經濟報導指出，業內人士普遍提及一個原因：大陸在6月起執行新電價方案，劃分民生用電、農業用電與工商業用電三類，並根據用電負荷彈性調整電價，而大型充電站的用電則被歸類在工商業用電，因此充電費用上漲有其源由。而充電費上漲也反應大陸充電樁企業仍未盈利。

除夏季用電高峰使充電費用上漲外，21世紀經濟報導指出，業內人士普遍提及一個原因：大陸在6月起執行新電價方案，劃分民生用電、農業用電與工商業用電三類，並根據用電負荷彈性調整電價，而大型充電站的用電則被歸類在工商業用電，因此充電費用上漲有其源由。

而充電費上漲也反應大陸充電樁企業仍未盈利。深度科技研究院院長張孝榮通過證券日報分析，充電樁營運是一門「高投資慢回報」的生意，建樁屬於重資產，回本周期長。目前該市場仍處於建設發展初期，大部分充電樁運營企業賺錢效應不佳，充電服務業務處於虧損狀態，主要依靠充電樁服務以外的業務來輸血。

但外界關注的仍是充電費漲價是短期狀態還是長期趨勢。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔認為要分情況看：如果是用電成本增加的漲價，那麼過了夏季便回歸正常；但如果是營運商資金問題，需要提高利潤率，過段時間也會停止，畢竟政府會阻止價格混亂的狀況。他說，「充電漲價不會持久」。

Co-Found智庫新能源行業研究負責人薛雲南認為，長遠來看，充電樁持續漲價不可取，車主在使用成本增加下，可能會導致車主選擇其他充電方式，甚至影響電動車銷量。因此，他建議充電樁企業應當通過探索新模式、提升利用率、改進技術、形成規模效應等，來提升盈利能力。

電價 車主 漲價

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