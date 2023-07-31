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世界清潔能源裝備大會 下月在德陽

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
上屆世界清潔能源裝備大會主場館。圖／本報四川德陽傳真
上屆世界清潔能源裝備大會主場館。圖／本報四川德陽傳真

2023世界清潔能源裝備大會新聞發布會日前在北京舉行。由大陸工信部、四川省政府主辦的2023世界清潔能源裝備大會，將於8月26日至28日，在四川省德陽市召開。本次大會主題為「綠動地球、智造未來」，旨在進一步吸引全球高端資源要素向四川匯集，加速打造世界級清潔能源裝備集群。

據了解，本次大會將舉辦開幕式、主論壇、高峰論壇、清潔能源裝備展覽等13項活動，擬邀請重點嘉賓500餘人。德國西門子、日本三菱、法國法馬通、瑞士ABB等企業已明確表示參展。目前，大會各項籌備工作正有力有序推進。

四川是大陸最大的水電開發和西電東送基地，清潔能源裝機達11185萬千瓦，發展清潔能源產業具有得天獨厚的優勢和條件。目前，四川能源裝備正從「點亮」大西南到走向全世界，加快建設世界級高端能源裝備集群，裝備基地。

這是德陽連續第二年舉辦世界清潔能源裝備大會。在去年首屆大會的帶動下，德陽持續鞏固、放大和轉化清潔能源裝備產業優勢，取得了一系列新成效。白鶴灘百萬千瓦水電機組、大陸自產F級50MW重型燃機入選2022年度大陸十大「國之重器」，成德高端能源裝備國家級先進製造業集群啟動建設，欣旺達動力電池、川發龍蟒鋰電新能源等一批百億級項目加速落地建設。去年德陽全市清潔能源裝備產值達650億元人民幣、占全市裝備製造業的43.7%。

高端 水電 北京

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