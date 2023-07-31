陸民企減壓 上半年減退稅7049億人民幣

大陸國家稅務總局發言人黃運日前介紹，上半年，稅務部門積極落實惠及民營企業發展的各項稅費支持政策。包括小微企業和個體工商戶在內的民營經濟納稅人繳費人新增減稅降費及退稅緩費7049億元（人民幣，下同），占比76%，是政策惠及的主體。

新華社報導，上半年，稅務部門結合主題教育廣泛開展調查研究，針對不少企業希望提前享受研發費用加計扣除政策的訴求，積極建議並推動新增在7月分的企業所得稅預繳申報期，允許企業可提前享受上半年研發費用加計扣除優惠。

黃運說，據統計，7月已提前享受研發費用加計扣除優惠的企業中，民營企業戶數占比達94.3%，超過29萬戶，民營企業享受研發費用加計扣除金額占全部金額的76.6%。

黃運指出，為幫助民營企業紓困解難，上半年稅務部門進一步創新推出稅務與金融部門「稅銀互動」舉措，幫助大陸小微企業通過「稅銀互動」獲得銀行貸款498萬筆，貸款金額超1.45兆元，同比增長41%。同時，聚焦產業鏈供應鏈不暢的困難企業發展訴求，充分發揮稅收大數據優勢，運用「全國納稅人供應鏈查詢」系統為企業特別是民營企業拓寬供需對接管道，上半年幫助3670戶企業實現購銷金額105億元。

黃運表示，稅務部門將持續為民營企業營造穩定公平透明可預期的稅收營商環境，在全系統深入開展支持民營經濟發展壯大的調研走訪座談活動，聽民營企業所呼、問民營企業所需、解民營企業之難。同時，重點圍繞支持中小微企業和個體工商戶發展，新發布和優化一批「便民辦稅春風行動」措施，助力民營經濟發展壯大。

據大陸國家稅務總局納稅服務司司長沈新國介紹，新發布和優化的辦稅繳費服務舉措進一步強化政策落實、便利稅費辦理，如全面梳理涉企稅費優惠政策，編制完善小微企業和個體工商戶稅費優惠政策清單；對「企業財務會計制度」等11項證明材料採用調閱復用措施，減少資料重複報送等。

「同時，進一步改進訴求響應。如常態化開展以民營企業為主體的中小微企業走訪座談，系統梳理反映強烈的問題，積極研究務實管用的解決措施，及時響應納稅人合理訴求。」沈新國說，在進一步深化跨境服務和優化執法方式方面，稅務部門也優化了相應服務舉措。

黃運表示，將依託稅收大數據，加強對民營經濟發展狀況分析，追蹤反映政策效應，推動有針對性改進完善，組織各級稅務機關加大對支持民營經濟的各項稅費政策宣傳輔導力度，營造有利於民營經濟發展壯大的良好氛圍。