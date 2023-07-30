看多A股 高盛：陸股「戰術性反彈窗口」已開啟

大陸A股市場近來起起伏伏，但澎湃新聞報導，國際知名投行高盛卻看多A股，並認為陸股的「戰術性反彈窗口」已經打開。

根據高盛26日發布的最新報告，隨著中共中央政治局會議確定下半年經濟政策基調，且提出多方支持性政策措施定調，「儘管對結構性增長的擔憂普遍存在」，但「中國股市的戰術性反彈窗口現已打開」，推動增長的政策方向是其對大陸股市建設性策略觀點的關鍵支柱之一。

報導引述高盛經濟學家預測，大陸第3季將會「降準」，第4季可能會出現「降息操作」。高盛研究部房地產團隊認為，傳統的宏觀政策除外，大陸將進一步推出放鬆房地產市場的相關政策。預期這些政策將聚焦「保交樓」，支持特定開發商的融資，釋放前端城市的需求。

但高盛也提醒，雖然中共中央政治局會議後，整個市場走勢呈現樂觀態勢。不過「後續的政策落地與執行才是維持市場復甦」的重要關鍵，目前仍不可大意。

另，高盛還稱，實際來看，「投資者並沒有做好充分準備和倉位調整，目前的倉位風險似乎更偏向上行」。

報導指出，總體而言，「投資者曾於6月初非常期待強有力的刺激政策，但預期已在最近幾周逐漸淡化」。因此相對於較低的市場預期，高盛認為，中共中央政治局會議偏寬鬆的政策基調，可被市場看作是某種「上行驚喜」，而從經驗證據來看，「目前跡象表明中國股票在接下來的幾個月內有望表現更好」。

另，高盛重預估，未來12月「MSCI中國指數」有望達到70，而「滬深300指數」則有機會上升至4,500點。