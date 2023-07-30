暑假民眾旅行熱度持續上漲！陸航空公司增熱門旅遊航線

正值暑假期間，大陸民航市場熱度正夯且持續上漲，呈現供需皆「旺」的特點。為此，大陸部分航空公司額外「加碼」航線，特別增加熱門旅遊航點的班次。

據央視新聞報導，在今年暑假期間，大陸民航市場供需熱度雙雙火熱。據大陸民航局數據顯示，截至暑運前三周至23日止，民航日均保障航班17,190班、運輸旅客約208.3萬人次，兩者分別為疫情前（2019年）同期的100.64%及109.16%。

就大陸境內市場來看，日均保障（國內）載客航班14,006班、日均完成旅客運輸量196.19萬人次，分別為2019年同期的114.62%和118.47%。

大陸線上旅遊平台「去哪兒」大數據研究院研究員表示，從旅客提前預訂量來看，2023年暑期提前預訂量比2019年同期增長三成，顯示旅客出遊需求旺盛。

報導並提到，今年暑期大陸旅遊市場全面升溫，出遊熱潮也順勢帶動大陸境內機票價格上漲。據「攜程」數據顯示，「暑運」前五日國內機票訂單達到歷史新高，出境機票訂單比去年同期大增6倍，大陸境內、出境訂單機票含稅均價較2019年同期增長21%和22%。

對於出遊需求增加，大陸航空公司也額外增加大陸各主要城市往返西北、東北、西南等熱門旅遊航點的運力。對此，大陸南航銷售部國內區域銷售管理室經理田暉稱，旅客熱門旅行地包括北京、上海、廣州、長沙等地，多為旅遊、避暑、文化遊熱門地。

據悉，截至7月，南航已開放銷售國際及港澳台地區航班每周約1,100班次，且航線覆蓋東南亞、日韓和歐洲等主要旅遊城市。

另，航班管家數據顯示，大陸國際航線航班量在7月24日當周達到7,361架次，與前一周相比上升1.5%。國際出港航班目的地東南亞佔比42.9%，居於區域首位。其中，「中國-南韓」航班量為第一名，雙邊恢復率超過60%。