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法財長訪華行：反對各國與大陸「脫鈎」的「幻想」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路國務院副總理何立峰與法國經濟財政部長勒麥爾，29日在北京共同主持第九次中法高級別經濟財金對話。（美聯社）
路國務院副總理何立峰與法國經濟財政部長勒麥爾，29日在北京共同主持第九次中法高級別經濟財金對話。（美聯社）

正在大陸進行訪問的法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno LeMaire）表示，法國希望有更好的大陸市場准入條件，並強調中美歐不存在脫鉤可能性。

據路透報導，勒麥爾30日在北京舉行記者會，就法中經濟關係等話題作出表態稱，「為了與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品」。

他認為，法國正走在正確的道路上，為法國化妝品更好地進入中國市場鋪平道路。他並補充，反對各國與大陸「脫鈎」的「幻想」。

勒麥爾還提到，法國希望更好地進入大陸市場，強調陸企在歐洲投資和發展業務是好事，大陸、美國和歐洲之間不存在「脫鈎」的可能性。

此前，第九次中法高級別經濟財金對話29日於北京舉行，大陸國務院副總理何立峰在會上指出，中方願和法方加深金融、科學和科技創新等領域合作，希望法方穩定中歐友好合作基調。

他並讚賞，法國決定在部分城市延長中資企業華為的牌照，並表態支持恢復兩國航線互聯互通。勒麥爾29日則於會上表示，「我們（法國）歡迎中國對法國進行重大新投資」。

據悉，該對話平台自2013年啟動，先前兩次受疫情影響都是透過視訊舉行。

法國 北京

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