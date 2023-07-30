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退出「一帶一路」？ 義擬遣使訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
拜登總統(右)27日在白宮與義大利總理梅洛尼(左)會談，「一帶一路」是議題之一。面對拜登勸退的壓力，梅洛尼雖尚未鬆口，但是目前也沒有計畫出席「一帶一路」論壇。（路透）
拜登總統(右)27日在白宮與義大利總理梅洛尼(左)會談，「一帶一路」是議題之一。面對拜登勸退的壓力，梅洛尼雖尚未鬆口，但是目前也沒有計畫出席「一帶一路」論壇。（路透）

義大利總理梅洛尼廿七日結束與美國總統拜登在白宮舉行的會談後，擬在九月派出二個使節團訪問大陸，旨在不造成緊張局勢的情況下，尋找最佳的時機和方式退出「一帶一路」，並進行梅洛尼出訪北京的安排。其中一團將由義大利副總理兼外長塔亞尼率領。

義大利媒體「蟻報」報導，義大利總理梅洛尼結束與拜登的會談後強調，美方並未對義大利是否續簽與北京的一帶一路協議施加任何壓力，但兩人確實有討論到中國與西方對抗等範疇。

梅洛尼證實，訪問北京將成為她「下一個任務」之一，但沒有提及明確日期。大陸將在今年十月舉辦「一帶一路國際合作高峰論壇」，同時慶祝「一帶一路」倡議滿十周年。報導指出，梅洛尼應該不太可能參加此論壇，尤其是如果義大利決定退出該倡議的話。

據德國之聲報導，義大利於二○一九年與大陸簽署了「一帶一路」，成為七國集團（Ｇ７）中唯一加入該倡議的國家，引起美國和歐盟的反彈。該協議將於二○二四年三月到期，若是簽約雙方未提前三個月，即今年底提出異議，將會自動續簽五年。

梅洛尼表示，義大利「將在十二月的最後期限之前，就是否退出『一帶一路』倡議做出決定」。她也重申，「與北京保持建設性對話至關重要」。此前，梅洛尼曾表示不續約該倡議也能與北京保持良好關係。

義大利 一帶一路 北京

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